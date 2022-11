Drew Klein junta-se a Cristina Planas Leitão na direção artística do Teatro Municipal do Porto

Cristina Planas Leitão (1983) e Drew Klein vão assumir a direção artística do Departamento de Artes Performativas da empresa municipal Ágora – Cultura e Desporto do Porto, que agrega o Teatro Municipal do Porto, o DDD – Festival Dias da Dança e o CAMPUS Paulo Cunha e Silva, entrando em funções em janeiro do próximo ano.

A autarquia acrescenta ainda que no concurso público internacional privilegiou um perfil de candidatura com experiência na direção de uma instituição cultural e na organização de um evento de âmbito internacional. “Valorizou-se também a experiência na área das artes performativas, conhecimento e domínio de redes de criação e difusão nacionais e internacionais neste contexto, gestão de equipamentos e diálogo entre equipas, parceiros e públicos.”

Segundo a câmara do Porto, o nome do curador norte-americano foi escolhido por unanimidade por um júri composto por nomes nacionais e internacionais — a partir de uma shortlist onde constavam candidatos portugueses e estrangeiros — Nuno M Cardoso, encenador, ator e assessor da direcção artística do Teatro Nacional São João; Fátima Alçada, programadora, gestora cultural e ex-diretora artística d’A Oficina, cooperativa responsável por vários equipamentos culturais de Guimarães; João Branco, encenador, actor e programador português residente em Mindelo, Cabo Verde, fundador do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português e do festival de teatro Mindelact; e Gaston Core, bailarino, actor, dramaturgo e gestor cultural argentino.

