As imagens do embate de um automóvel contra a protecção da cabina de portagem de uma auto-estrada demonstram bem os danos que uma distracção pode causar. Uma berlina familiar colidiu na protecção em betão e rails, já a uma velocidade relativamente reduzida, mas que se revelou suficiente para mandar o carro pelo ar, tendo atingido uma altura de 10 metros. Seguiu-se uma queda sobre o tejadilho, tendo o veículo ficado de rodas para o ar. O susto deve ter sido terrível, tal como os danos.

O acidente teve lugar na China, sendo que as portagens e as respectivas protecções são projectadas de forma similar às nossas, visando impedir que um veículo desgovernado possa atingir a cabina e o funcionário. Ainda que, neste caso, as protecções pareçam estar especificamente concebidas para atirar o veículo para o ar, evitando assim que prossiga em frente, ao contrário das utilizadas em Portugal. Por cá, como acontece por exemplo na A5, estas protecções tendem a fazer parar repentinamente a viatura no momento do embate, provocando eventualmente maiores danos nos veículos e nos ocupantes, devido à maior desaceleração.

O acidente foi registado pelas câmaras de vigilância das portagens localizadas em Shihe, na auto-estrada que liga Shengyang a Dalian. É visível o veículo aproximar-se da zona de portagens, em que as quatro disponíveis estavam em funcionamento e apenas uma, a mais à direita, estava ocupada por outros veículos, com as restantes a estarem completamente livres.

O veículo aproxima-se com o condutor a travar violentamente (as luzes de travão estão acesas e parecem piscar, como acontece nas travagens mais fortes para avisar o condutor que vem atrás), mas quem está ao volante não faz a mínima tentativa de tentar atravessar por uma das três portagens livres, acertando de frente na protecção, que o atira pelo ar a uma altura que deverá ter atingido, pelo menos, 10 metros. Veja as imagens para perceber o que acontece e recorde-se que não só a velocidade deve ser razoável (respeitar o limite de velocidade é altamente aconselhável), como as distracções são de evitar, uma vez que o risco de algo correr muito mal é grande.