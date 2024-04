Coração e cérebro. A unidade que trata doenças cardíacas e previne Alzheimer e demências

O trabalho clínico é sobretudo feito em contexto hospitalar. “A doença cardíaca e o tratamento em unidade de reabilitação cardíaca são decisivos para a deteção de doentes simultaneamente cognitivos — sabendo-se que a doença coronária coexiste com doença cerebrovascular e é fator de risco para doenças neurodenegerativas, como Alzheimer.”

Esta avaliação clínica surge com base em dados relevantes. “O que sabemos, da evidência científica, é que cerca de um terço dos doentes que acabam por frequentar as unidades de reabilitação cardíaca têm aquilo que é o ‘defeito cognitivo’, um conjunto de sintomas em que as pessoas têm uma falha de memória, mas não suficientemente grave para causar impacto no dia a dia.” E o que se sabe também, acrescenta, é que os fatores de risco cerebrovasculares são os mesmos para as doenças cardiovasculares.

Gonçalo Cunha, coordenador da Unidade de Reabilitação Cardíaca do Hospital de Santa Cruz, confirma que assim é. O que se sabe, neste momento, é que uma em cada três pessoas com doença cardíaca tem algum tipo de doença cognitiva, como Alzheimer, outras demências, funções comprometidas como a memória e a orientação no tempo e no espaço. Há várias explicações para esta associação. “A mais óbvia é o facto de os fatores de risco para a doença cardíaca e para a demência vascular serem os mesmos, por exemplo, tensão arterial elevada, tabagismo, diabetes, colesterol elevado, obesidade, sedentarismo”, diz o cardiologista.