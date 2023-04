Em 2019, Jair Bolsonaro, antigo Presidente do Brasil, esteve em Doha, capital do Qatar, e visitou a 28 de outubro um dos estádios onde decorreu o Campeonato do Mundo de futebol no ano passado. No estádio Al Janoub, que foi construído de propósito para o Mundial 2022, Bolsonaro vestiu a camisola da seleção do Qatar. Agora, quase quatro anos depois, surgiu nas redes sociais uma publicação que sugere que Bolsonaro roubou uma réplica do estádio do Qatar. “O ladrão afanou uma réplica de um estádio em ouro maciço, avaliada em 96 milhões”, lê-se na partilha, que acrescenta ainda que o antigo Presidente brasileiro “levou para casa a réplica do estádio do Qatar avaliada em 96 milhões” — sem especificar a moeda em causa.

“Quem é ladrão mesmo?”, questiona ainda o utilizador do Facebook responsável pela publicação feita a 19 de abril. Na imagem, aparece, aliás, Bolsonaro dentro do estádio, com a réplica na mão. Esta imagem foi retirada de um vídeo que circula também no TikTok e que faz a mesma referência ao alegado roubo.

A fotografia partilhada foi de facto tirada em 2019, no âmbito da viagem ao Qatar e no dia em que Jair Bolsonaro vestiu a camisola daquele país, como noticiou, por exemplo, o jornal brasileiro Folha. No entanto, na notícia não existe indicação de que o então Presidente brasileiro tenha roubado a réplica, nem sequer que a réplica seja de ouro e estivesse avaliada em 96 milhões de reais, euros, dólares ou em rials catarenses.

Consultando os registos de ofertas recebidas por Jair Bolsonaro durante o seu mandato, existe um registo, inserido a 11 de novembro, de uma maquete oferecida em Doha, pela Alto Comité da Copa do Mundo de Futebol de 2022 — sem indicação, no entanto, do material de que é feita. E o jornal Metrópoles escreveu na altura da visita ao Qatar que Bolsonaro recebeu, pelo menos, 54 presentes durante a sua passagem pelo Médio Oriente e pela Ásia e enumerou, aliás, todos os presentes. Na lista, está também mencionada a oferta da réplica do estádio e foi até publicada a fotografia desse momento.

A única questão que fica por confirmar é se o material da réplica é, de facto, de ouro, mas a Reuters indica que, caso a maquete fosse composta por ouro no valor de 96 milhões — independentemente da moeda em questão –, Jair Bolsonaro não conseguiria pegar nela sozinho, uma vez o valor indicado corresponde ao equivalente a cerca de 300 quilos.

Conclusão

A informação partilhada no Facebook é falsa. A réplica do estádio do Qatar foi oferecida pelo Alto Comité da Copa do Mundo de Futebol de 2022 ao antigo Presidente do Brasil e consta da lista oficial de presentes recebidos. Além disso, caso a réplica tivesse sido feita em ouro, pesaria cerca de 300 quilos, sendo impossível para Bolsonaro segurá-la sozinho.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.