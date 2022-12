A Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, vai colocar à venda em hasta pública 0,33% do capital social do Leixões Sport Club, segundo publicação esta terça-feira em Diário da República (DR).

O valor base de licitação é de 1.000 euros, refere o aviso.

A hasta púbica acontecerá no edifício dos Paços do Concelho de Matosinhos, a 3 de janeiro, pelas 10h30, adianta.

“O valor dos lanços mínimos é fixado pela comissão em montante não inferior a 1% do valor base de licitação“, ressalva o DR.

De acordo com o aviso, a licitação termina quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o lanço mais elevado e este não for coberto.

O pagamento do lote de ações será feito 25% no ato da adjudicação provisória e os restantes 75% no prazo de cinco dias úteis a contar da data da notificação da adjudicação definitiva, explica o aviso.

“A decisão de adjudicação definitiva ou não adjudicação compete à Câmara Municipal de Matosinhos, devendo de ela ser notificado o interessado por carta registada com aviso de receção, no prazo máximo de 30 dias seguidos, a contar da adjudicação provisória”, sustenta.

E acrescenta: “O Município de Matosinhos reserva-se no direito de não adjudicar definitivamente a venda do lote de ações caso haja fundados indícios de conluio entre os concorrentes, exista erro relevante sobre a identificação do proponente ou do bem ou outra causa justificativa, desde que fundamentada na lei”.