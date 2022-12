O início do solstício de inverno, esta quarta-feira no hemisfério norte, pode ser celebrado nas salas de cinema, no programa “O Dia Mais Curto”, feito apenas de curtas-metragens.

“O Dia Mais Curto” é uma iniciativa da Agência da Curta-Metragem, inspirada numa ideia semelhante de França, destinada a divulgar e valorizar o formato da curta-metragem.

O programa acontece ao longo do mês de dezembro em mais de vinte localidades, culminando a 21 e 22 de dezembro, para coincidir com o início do inverno, quando o período do dia é mais curto do que o da noite.

Este ano — cumprindo dez edições –, a Agência da Curta Metragem desenhou “quatro programas diversos, para todas as idades e públicos, com filmes portugueses ou internacionais”, lê-se na página oficial.

Esta quarta-feira e quinta-feira haverá sessões, por exemplo, na Casa das Artes e no Planetário do Porto, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda, em Vila nova de Famalicão, na Casa do Cinema de Coimbra, no cineclube de Faro ou na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

Dos filmes selecionados para esta edição fazem parte, entre outros, “Aos dezasseis”, de Carlos Lobo, “O casaco Rosa”, de Mónica Santos, “Pê”, de Margarida Vila-Nova, “O meu nome é medo”, de Eliza Plocieniak-Alvarez, ou “A primavera volta sempre”, de Alicia Núnez Puerto.

É também uma oportunidade de ver dois filmes premiados em vários festivais: “Ice Merchants”, de João Gonzalez, e “O homem do lixo”, de Alexandra Gonçalves.

