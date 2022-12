O primeiro jogo, contra os Philadelphia 76ers, trouxe os primeiros minutos da época. O segundo jogo, contra os Charlotte Hornets, trouxe os primeiros dois pontos da época. O terceiro jogo, contra os Lakers, trouxe a primeira exibição convincente da época: Neemias Queta jogou 10 minutos e 39 segundos pelos Sacramento Kings na madrugada desta quinta-feira e contabilizou 10 pontos e três ressaltos.

A equipa do poste português regressou às vitórias contra os Lakers, derrotando o conjunto da Califórnia por 134-120 — num resultado muito maquilhado pela exibição de LeBron James, que registou nove pontos e cinco assistências nos últimos 10 minutos e encurtou uma desvantagem clara que estava estabelecida e esclarecida desde o início da partida.

Contra os Lakers, Neemias Queta apresentou eficácia total — 100%, com 10 pontos em cinco lançamentos — e impressionou com um lance em que finalizou com um alley-oop que evidenciou toda a capacidade de impulsão de que beneficia. Depois do jogo, o internacional português revelou que o treinador Mike Brown o tinha avisado de que iria ter mais minutos, já que o titular Domantas Sabonias ia ser poupado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Sim, nos últimos dias já me disseram para estar pronto. Antes do aquecimento, o treinador disse-me: ‘Vais entrar cedo, portanto, está pronto e faz o que costumas fazer’. A minha tarefa é entrar e dar tudo, sabendo o meu papel. Ressaltar, lutar pelas bolas perdidas, abrir espaço para os meus colegas, fazendo o melhor que consigo”, atirou Queta, que mais à frente explicou as principais diferenças entre a NBA e a G-League, onde representa os Stockton Kings.

.@nemi1599 joins @Matt_Barnes22 and @KyleDraperTV to discuss what it's like jumping between the NBA and G League, and shares a message for his fans in Portugal ???? pic.twitter.com/YrCQRtPR9N — Kings on NBCS (@NBCSKings) December 22, 2022

“Na G-League recebes a bola em lugares mais confortáveis, estou mais habituado a jogar lá. Mas é apenas basquetebol, como costumo dizer. No fundo, é fazer o que tenho de fazer. Estou confiante quando entro em campo. A adaptação é difícil mas não é nada de novo, faço isto desde o ano passado. É algo a que quero ajustar-me. Para um jovem como eu, quanto mais experiências tiver em idade jovem, melhor”, terminou.

Na transmissão da NCBS, o jogador português foi ainda convidado a deixar uma mensagem para Portugal, em bom português, traduzindo apenas de forma mais telegráfica em inglês e para a audiência norte-americana. “Estamos aí. Estamos a crescer, cada dia a subir melhor. Estou muito orgulhoso por poder continuar a crescer e a mostrar-vos o meu valor. Estamos juntos, obrigado”, disse Neemias Queta.