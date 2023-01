A luz verde chegou de Downing Street. Este sábado, depois de uma conversa telefónica com o Presidente ucraniano, Rishi Sunak confirmou que o Reino Unido vai enviar tanques Challenger 2 para Kiev. Há vários meses que Volodymyr Zelensky pedia estes veículos pesados a Londres e, durante a última semana, a imprensa do país avançou que a decisão final estaria nas mão do primeiro-ministro britânico.

Agora chega a confirmação, embora os detalhes sobre a data de entrega não tenham sido divulgados, como acontece sempre que há envio de armamento para a Ucrânia por motivos de segurança.

Zelensky reagiu publicamente, dizendo que o apoio britânico se tornou “impenetrável”. Não é para menos. O Challenger 2 é superior a qualquer veículo russo, tem um sistema de controle de fogo extremamente preciso e uma das melhores blindagens do mundo. No interior, onde cabem quatro tripulantes, ainda há espaço para uma chaleira que serve para aquecer bebidas e refeições.

