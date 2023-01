O ex-secretário-geral do PSD José Silvano vai substituir o deputado Joaquim Pinto Moreira na presidência da comissão eventual para a revisão constitucional, anunciou o grupo parlamentar social-democrata esta terça-feira.

No passado dia 12 de janeiro o líder do PSD, Luís Montenegro, afirmou que Joaquim Pinto Moreira iria deixar a vice-presidência do grupo parlamentar social-democrata e a presidência da comissão parlamentar de revisão constitucional, após ter sido alvo de buscas domiciliárias no âmbito da operação Vórtex.