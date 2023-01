Woolclopedia. A primeira linha de roupa da Burel Factory é uma enciclopédia da lã

Esta primeira coleção é contada em dois cenários: o da montanha, inspirado na Serra da Estrela, com uma paleta de cores e tecidos verde, azul, damasco; e o da fábrica, com rosa-choque e verde lima, algumas das cores fortes que se veem ao entrar na Lanifícios Império. Mas ainda faltam outras duas histórias, que “já estão no forno”, adianta, e que devem ser lançadas no final deste ano, embora não estejam preocupados em cumprir calendários. Também não fazem saldos.

A educação dos consumidores é um ponto fulcral. “A Burel quer recuperar património e passar conhecimento”, explica. Foi por isso que, quando lançaram o site novo — que chegou ao mesmo tempo que a linha de roupa — quiseram também passar conhecimento sobre os processos. “Quanto mais as pessoas souberem, mais se vão apaixonar e perceber o trabalho que dá fazer as coisas. Quanto mais conhecimento passarmos do léxico que existe à volta da lã, mais vão compreender.”

No verão, conta que haverá novidades, mas a aposta grande é nas estações frias — “com 40 graus ninguém vai comprar casacos de lã”. Mas as regras são poucas para a Burel Factory. Não se vão restringir a certos tipos de peças ou a regras pré-existentes. Tudo é orgânico e experimental. “Temos muita sorte por trabalhar numa fábrica e com a Isabel, que é uma pessoa absolutamente criativa e aberta a fazer coisas novas a toda a hora. Isso para um designer é ouro sobre azul.”

100% português é uma rubrica dedicada a marcas nacionais que achamos que tem de conhecer.