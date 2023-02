Foi apenas há cinco meses que Emma Pattinson chegou ao Epsom College, um reputado colégio britânico. Nas redes sociais, não se encontra nenhuma publicação sua desde outubro, mas, nessa altura, as últimas mensagens que publicou eram de alegria. O seu colégio tinha acabado de receber uma enorme distinção: Escola Independente do Ano.

Nada fazia crer que houvesse algum problema na vida da diretora e da sua família. Emma Pattinson, 45 anos, vivia com o marido George, de 39, e a filha de 7 anos Lettie nos terrenos do colégio britânico de elite, situado em Surrey, Reino Unido. Quando a polícia foi chamada a Epsom e se deparou com os corpos sem vida da diretora, do marido e da filha, o choque foi total.

Wow! What an honour. We're thrilled to be Independent School of the Year. pic.twitter.com/8Q8TApHuoi — Emma Pattison (@EpsomC_Head) October 11, 2022

Durante a sua apresentação, Emma Pattinson estava entusiasmada. “É uma escola que admiro há muito tempo, com uma reputação invejável, e George e eu mal podemos esperar para conhecer os alunos, pais e funcionários e fazer parte desta comunidade maravilhosa. É nossa intenção tornar a nossa casa e a nossa escola igualmente acolhedoras nos próximos meses e anos.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mais tarde, num podcast de alunos do colégio, a diretora falava das grandes mudanças que a sua família atravessou e de como tinham decidido comprar Bella, um animal de estimação. “Foi uma mudança muito grande para a minha família. (…) Compramos um cão. Consegui um novo emprego, o meu marido conseguiu um novo emprego que não era para acontecer, mas aconteceu, e a minha filha entrou para uma nova escola. Portanto, houve muitas mudanças para nós como uma família, mas tem sido maravilhoso.”

Sobre a morte da família pouco se sabe e a polícia não revelou quaisquer detalhes, como, por exemplo, o motivo da morte. Não avançou tão pouco se terá sido um acidente ou um suicídio/homicídio. O que avançaram aos jornalistas foi de que, para já, não há indícios de que mais alguém tenha estado envolvido e que tudo aponta para um incidente isolado.

Segundo o comunicado, a polícia de Surrey foi chamada ao colégio logo às primeiras horas de domingo. Os agentes chegaram ao local às 01h10 onde encontraram os três membros da família sem vida. A investigação prossegue para se determinar “as circunstâncias das suas mortes”, estando confiante de que “este é um incidente isolado sem envolvimento de terceiros”.

“Quero garantir que conduziremos uma investigação completa sobre o que aconteceu ontem à noite e espero poder trazer um pouco de paz a estas circunstâncias traumáticas”, declarou o detetive chefe inspetor Kimball Edey.

“Embora nos pareça que este é um incidente isolado, nos próximos dias, os nossos agentes permanecerão na área para oferecer segurança aos alunos, pais, professores e à comunidade local. Gostaria de agradecer à escola e à comunidade por sua compreensão e paciência enquanto a investigação continua”, acrescentou o inspetor Jon Vale.

Depois de conhecida a morte da diretora, Alastair Wells, Presidente do Conselho de Governadores do Epsom College, afirmou que a notícia foi um choque para todos: “Em nome de todos no Epsom College, quero transmitir o nosso total choque com esta trágica notícia”, disse, acrescentando que “Emma era uma professora maravilhosa, mas acima de tudo ela era uma pessoa encantadora”.