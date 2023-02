Quando tinha apenas quatro anos de idade, Pedro Carvalho de Almeida ficou fascinado por umas sapatilhas que viu e que “pareciam nuvens, parecia que calçava umas almofadas”. Não sabia mais nada sobre elas, mas queria ter umas iguais. Mais tarde, aos dez anos, percebeu que eram umas sapatilhas da Sanjo, uma das mais antigas marcas portuguesas de calçado desportivo. “Nessa altura já tinha outra sensibilidade para perceber as cores, os cheiros, os grafismos, o próprio desenho das sapatilhas”, explica ao Observador.

Desde novo que o designer e professor começou a olhar para o desenho e comunicação das marcas e, em 2002, quando foi convidado para ser docente na Universidade de Aveiro, viu a oportunidade ideal para estudar a fundo a ligação entre o design e a indústria do calçado: “Sendo Portugal um país tradicionalmente produtor de calçado, por que razão existiam tão poucas marcas portuguesas com expressão a nível internacional?”, questionou.

Mais de 20 anos depois, nasce a exposição “Sapatilhas: Marcas Portuguesas do Estado Novo ao Virar do Milénio”, um projeto que pretende dar a conhecer uma parte do legado da indústria nacional de calçado desportivo, com a coleção pessoal de Pedro Carvalho de Almeida, constituída por mais de 500 modelos de sapatilhas, representativas de 100 marcas criadas e fabricadas em Portugal. Esta exposição, acrescenta o designer, é dedicada “às marcas mal amadas da indústria portuguesa”, desconhecidas por grande parte da população. A exposição tem início este sábado na Casa do Design, em Matosinhos, e está disponível até ao dia 27 de agosto.

“A exposição tem um duplo objetivo: por um lado, pretende promover uma retroespectiva histórica sobre aquilo que foi a produção industrial relacionada com a produção de calçado e, por outro lado, permite estabelecer um momento de reflexão crítica sobre aquilo que pode ser feito, usando o legado da indústria, mas também incorporando aquelas que são as preocupações atuais ao nível da sustentabilidade”, explica Pedro Carvalho de Almeida, acrescentando que há uma exploração do “significado cultural, social, político e económico que as marcas representam”.

