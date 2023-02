O Leaf foi o primeiro eléctrico da Nissan, um projecto que os japoneses ficam a dever à visão de Carlos Ghosn. Mas, ao fim de mais de uma década, a sua “magra” bateria com uma capacidade de 24 kWh apresentava uma degradação enorme, o que reduzia a sua autonomia para apenas 25 km. Era manifestamente pouco para uma utilização normal, o que levou um artista da bricolage a deitar as mãos à obra.

No vídeo publicado pelo SuperfastMatt, é possível ver o Leaf, que estava a necessitar de uma nova bateria, ser transformado de eléctrico em híbrido plug-in. E de uma forma bastante curiosa, uma vez que toda a parte frontal do Nissan permaneceu intocada, o que significa que tudo o que faz do Leaf um veículo eléctrico não sofreu qualquer alteração.

Já da traseira não se pode dizer o mesmo, uma vez que se o exterior parece inalterado, já o mesmo não acontece com o interior. O Leaf foi concebido como um veículo de tracção à frente, em que a suspensão posterior é incapaz de acolher uma mecânica, o mesmo acontecendo com a estrutura que a suporta. Para aí montar um motor e uma transmissão leves, como os herdados de uma Kawazaki ZX 10R – com 1000 cc, a capacidade atingir 13.000 rpm e de fornecer 165 cv – foi necessário proceder a uma série de modificações. Para começar, o transformador foi à procura de um eixo traseiro de um antigo Lexus IS350. Também contribuíram para o cocktail umas peças de um Ford Mustang e outras de um Nissan 370Z, este já concebido como um veículo de tracção traseira.

Uma vez instalado o motor da Kawazaki atrás, associado ao motor original do Leaf à frente, com 109 cv, o Nissan passa a usufruir de um total de 285 cv, podendo funcionar em modo eléctrico mas com pequena autonomia, em modo exclusivamente a gasolina, recorrendo apenas ao motor da ZX 10R, ou como híbrido, conjugando ambas as mecânicas. Para tudo isto ser possível, foi necessário deslocar para o habitáculo o comando da caixa da Kawazaki, como se pode ver nas fotos, entre muitas outras transformações, que exigiram muita dedicação e trabalho de bricolage.