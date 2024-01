O Ariya é o mais recente eléctrico da Nissan, que já possui versões para todos os gostos, das mais acessíveis com menos bateria (63 kWh), um só motor (com 218 ou 242 cv) e 404 km de autonomia, às mais dispendiosas, que em troca oferecem mais bateria (87 kWh), dois motores para garantir quatro rodas motrizes, mais potência (306 e 394 cv) e uma autonomia entre 509 e 498 km. A partir de agora, a marca passa a desafiar os seus clientes a optarem pela versão Nismo, a denominação do departamento de competição da Nissan.

O interior do Ariya Nismo exibe o esperado aspecto mais desportivo 6 fotos

Aproveitando o Salão Automóvel de Tóquio 2024, o construtor nipónico mostrou ao mundo o Ariya Nismo que começa por se distinguir pela estética exterior. Não parece existir uma diferença evidente na altura ao solo, mas o “lábio” do para-choques frontal mais agressivo, as embaladeiras laterais e uma espécie de extrator traseiro conferem-lhe uma maior agressividade, que é reforçada pelo contorno dos guarda-lamas pintado numa segunda cor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Nissan vai propor o Ariya Nismo com as duas capacidades de bateria, ou seja, com 63 e 87 kWh de capacidade útil, sempre com dois motores (um por eixo) e potências de 270 e 320 kW, o que corresponde a, respectivamente, 367 cv e a 435 cv. Tal deverá permitir à versão mais possante retirar uns décimos aos 5,1 segundos para ir de 0-100 km/h do Ariya Evolve+ 87 kWh e-4ORCE com 394 cv. É igualmente provável que aos Ariya Nismo seja permitido ir um pouco mais longe do que os 200 km/h a que está limitada a versão até agora mais potente do Ariya (394 cv).

Os pormenores do novo Ariya Nismo 8 fotos

Mas a Nismo – que, é bom recordar, concebeu o Nissan GT-R que faz “crescer água na boca” de qualquer fã de desportivos – é sobretudo reconhecida pela capacidade de apurar o comportamento dos veículos em que mete as mãos. Mesmo quando as condições originais não o favorecem, como é o caso do Ariya, mais volumoso e com maior distância ao solo do que qualquer hatchback, berlina ou coupé. São de esperar molas e amortecedores mais rijos, eventualmente barras estabilizadoras mais grossas e, claro, um modo de condução mais desportivo, que coloque mais potência atrás para tornar o comportamento mais ágil. Mas, para sabermos que grau de liberdade concedeu desta vez a Nissan aos técnicos da Nismo, vamos ter de esperar para ver e conduzir a versão mais desportiva do Ariya. Veja em baixo a apresentação do SUV desportivo no salão nipónico: