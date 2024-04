O Qashqai é um modelo importante para a Nissan e para o mercado, uma vez que foi este o primeiro SUV do segmento compacto a ser proposto ao público, no longínquo ano de 2006. A terceira geração do modelo foi apresentada em 2021, com a versão e-Power, a mais importante tecnologicamente, a ser lançada apenas no final de 2022. Mas eis que não foi necessário esperar muito para que o construtor japonês optasse por refrescar o modelo, bem antes de cumprir a primeira metade do seu estimado período de vida útil.

O renovado Qashqai altera a linha exterior quase exclusivamente ao nível da frente, que surge mais moderna e apelativa, com óbvias semelhanças com a solução estética adoptada pelo SUV eléctrico Ariya. A grelha é maior e estilizada, em conjunto com os também novos grupos ópticos e novas entradas de ar mais generosas, sendo que a lateral e a traseira permanecem inalteradas, excepção feita para o interior dos farolins posteriores.

O ecrã central recorre agora ao Android Automotive, da Google 16 fotos

Se o exterior traz novidades, o interior também contribui com a sua quota parte de trunfos, mas estes resumem-se à adopção do sistema de infoentretenimento da Google, que já é utilizado pelo parceiro Renault, da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Mantendo o mesmo ecrã central de 12,3”, o construtor nipónico recorre agora ao Android Automotive, criado pelo gigante norte-americano e apontado por um dos melhores sistemas do mercado, sendo decididamente o melhor entre os disponíveis para qualquer construtor de automóveis.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além do sistema de navegação funcionar de forma exemplar, cortesia do Google Maps, as aplicações da tecnológica americana estão disponíveis para facilitar a vida ao condutor, com destaque para os comandos por voz, que funcionam na perfeição. Integra ainda o serviço da Amazon Alexa. No interior são visíveis modificações de pormenor ao nível de alguns revestimentos no habitáculo.

Os detalhes do renovado Qashqai 12 fotos

Em matéria de motorizações não há alterações, com o Qashqai a continuar a confiar no quatro cilindros com 1333 cc sobrealimentado, electrificado com um sistema mild hybrid a 12V, em duas versões distintas, com 140 cv (103 kW) e 158 cv (116 kW). A versão que mais enche de orgulho a Nissan é a e-Power, que recorre a um motor de combustão — um tricilíndrico sobrealimentado com 1,5 litros e 154 cv — para recarregar a bateria (com 2,1 kWh) que vai alimentar o motor eléctrico com 190 cv, que faz mover o veículo. Em breve será anunciada a data prevista para chegada do novo modelo ao nosso país, bem como os preços.