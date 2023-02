Dois israelitas morreram este domingo num tiroteio no norte da Cisjordânia ocupada, numa altura de alta tensão e de escalada da violência na região desde há algumas semanas, informaram os serviços médicos israelitas.

O tiroteio ocorreu numa estrada de uma localidade na região da cidade palestiniana de Nablus, no norte da Cisjordânia, quando “um terrorista chegou” a um cruzamento e “abriu fogo contra um veículo israelita”, detalhou o Exército israelita num comunicado.

As vítimas, dois homens com cerca de 20 anos, ficaram gravemente feridas e foram declaradas mortas pouco depois, enquanto eram transportadas para o hospital, disse à agência de notícias espanhola EFE um porta-voz do serviço médico de emergência Magen David Adom (MDA).

As forças israelitas estão a tentar localizar o atacante, que conseguiu fugir. A área do incidente, perto de Nablus — um dos principais centros da resistência armada palestiniana — é uma zona onde palestinianos, tanto individualmente, como em milícias locais, efetuaram vários ataques nos últimos meses contra colonos e forças israelitas.

Segundo o jornal Haaretz, o atacante vestia uma camisola com a insígnia do Lion’s Den (‘A Guarida dos Leões’), uma nova milícia palestiniana de Nablus que, no último ano, protagonizou ataques contra israelitas e foi também alvo de operações de retaliação. Estas incursões causaram a morte a parte dos seus membros e líderes, na sua maioria jovens da cidade e arredores.

O ataque de hoje ocorre também pouco tempo depois de um ataque militar israelita no centro de Nablus que, na quarta-feira, matou 11 palestinianos, incluindo seis milicianos e vários civis.

Este foi o incidente mais mortífero deste ano e o mais letal na Cisjordânia desde 2005, quando a ONU começou a registar estes números.

O atual pico de violência traduziu-se no início de ano mais violento na região desde 2000. Em menos de dois meses, 62 palestinianos morreram no conflito israelo-palestiniano, em grande parte devido às quase diárias operações de detenção israelitas em cidades palestinianas, que têm vindo a suceder-se há quase um ano e que, muitas vezes, culminam em confrontos armados.

Por sua vez, contabilizando os israelitas mortos no ataque desta tarde, o número de baixas este ano do lado de Israel sobe para 13, após vários ataques mortais cometidos por palestinianos na Jerusalém Oriental ocupada durante as últimas semanas.