Este artigo é da responsabilidade da Compal

Colocar o plástico no ecoponto amarelo, o vidro no verde ou o papel no azul é um gesto simples que contribui de várias formas para um futuro sustentável. Reciclar bem as embalagens garante que estas não vão ser descartadas indiferenciadamente num aterro sanitário, logo, não vão poluir o planeta. E também permite reduzir a necessidade de novas matérias-primas. Mas não basta reciclar. Porque o amanhã importa, a Compal trabalha ativamente para ter embalagens mais amigas do ambiente em tudo o que produz, facilitando a manutenção da circularidade e provocando menos emissões de CO2.

O que são embalagens amigas mais amigas do ambiente?

Todos temos o dever de dar bom destino a uma garrafa de sumo, um pacote de néctar ou a uma lata de vegetais. Quando conhecemos bem a origem desses materiais, temos a confiança de que o caminho que percorremos para o ecoponto já começou há muito, antes mesmo de a fruta ser colhida. A pensar no amanhã, a Compal, junto dos seus parceiros, faz da escolha dos materiais para as suas embalagens – papel, vidro, plástico e metal – uma parte importante do processo, garantindo a redução da produção de carbono.

Estas matérias-primas, recicláveis e muitas já recicladas, garantem que a inovação e a qualidade não estão apenas na agricultura sustentável ou nos novos produtos pensados para uma vida ativa e saudável, mas também nas embalagens certificadas que os protegem até chegarem à nossa mesa.

Como são as embalagens amigas da Compal?

Há mais de 70 anos que a Compal trabalha a pensar no amanhã e muito desse empenho é visível na certificação das diferentes embalagens. Todo o papel usado nas embalagens Compal, por exemplo, é certificado pelo FSC (Forest Stewardship Council), que garante que o cartão é proveniente de madeira de florestas certificadas de acordo com os padrões FSC e outras fontes controladas. E nas múltiplas embalagens Tetra Pak utilizadas pela Compal, o papel é mesmo o maior componente, mais de 70% do total.

Outra certificação provém do Carbon Trust, que atesta a redução de emissões, – em centenas de toneladas de CO2 por ano – graças à utilização de plástico de origem vegetal em vários pacotes. As tampas plásticas têm origem totalmente vegetal: são feitas a partir de cana-de-açúcar certificada pela Bonsucro, com o selo Production Standard, o mais reconhecido a nível internacional. Esse padrão garante a sustentabilidade da origem e transformação da cana-de-açúcar em parâmetros como emissões de gases poluentes, utilização de água, biodiversidade e direitos dos trabalhadores e populações.

Raio-X às várias embalagens Compal recicláveis

Embalagens PET 14% mais leves, cuja produção emite menos emissões de CO2;

Tampas que não se soltam, para facilitar a reciclagem;

Papel 100% FSC e tampas de plástico com certificação Bonsucro;

Garrafas e frascos de vidro 7% mais leves, 100% recicláveis;

Latas de aço reciclado e infinitamente reciclável também;

Potes e garrafas com 100% de plástico reciclado;

Um bom exemplo desta preocupação com o amanhã está no Compal Fresco, um sumo que não passa por qualquer aumento de temperatura na sua produção, e que surgiu numa embalagem pensada desde o início para ser produzida a partir de plástico 100% reciclado.

Embalagens: a importância da reciclagem para o meio ambiente

O processo de reciclagem depende muito das nossas ações, seja quando bebemos um sumo refrescante Compal ou quando usamos uma embalagem de polpa de tomate ou de feijão na nossa receita favorita. Reduzir o impacto ambiental passa por manter em funcionamento a cadeia de circularidade iniciada pela Compal.

Certificadas pelas entidades internacionais FSC, Carbon Trust ou Bonsucro, nas embalagens Compal encontram-se inscritas as metas atingidas com a preocupação com os recursos naturais, com a redução da produção de carbono e com a continuidade do processo de reciclagem.

Além disso, as embalagens da Compal indicam também o local certo para serem depositadas depois de vazias, bem como a forma correta de o fazer. Este é um contributo que estará seguramente presente nos milhões de embalagens devidamente recicladas todos os anos em Portugal. Por exemplo, em 1998, a Sociedade Ponto Verde recolheu para reciclagem 1.495 toneladas de vidro, plástico, papel, metal e madeira e, em 2023, foram mais de 460 mil toneladas desses mesmos materiais. Ainda há muito espaço para melhorar, uma vez que houve uma estagnação face ao ano anterior.

Esta iniciativa da Compal em incentivar a correta reciclagem e a adoção de passos simples, que trazem benefícios a toda a sociedade, vem de longe e materializou-se em 2022 na criação da Academia da Reciclagem. Na unidade da SUMOL+COMPAL em Almeirim, uma visita às várias fases de produção não termina sem a passagem pela zona em que se ensina o que é a economia circular, a sua importância, e como esse conceito está presente nas embalagens mais amigas do ambiente da Compal.