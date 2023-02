As vítimas do naufrágio deste domingo ao largo da costa italiana, a cerca de 30 km de Crotone, continuam a ser registadas. O balanço atual dá conta de 62 mortes, incluindo cerca de 20 crianças, entre elas um bebé de poucos meses. Há também cerca de 80 sobreviventes que estão a ser acompanhadas pelas autoridades. Alguns já partilharam testemunhos do que levou à tragédia, outros falaram sobre a dor da perda que sofreram nesta viagem. A embarcação terá partido da Turquia há quatro dias e teria a bordo entre 180 e 250 pessoas, a maioria cidadãos do Irão, do Paquistão e do Afeganistão.

“Estava escuro, deviam ser umas cinco [horas]. De repente, os contrabandistas, quatro ao todo, quando estávamos a 500 metros da costa, viram luzes, flashes vindos de tochas iluminavam a escuridão. Eles ficaram com medo, pensaram que era a polícia que os esperava. Então mudaram a rota para atracar noutro lugar”, relataram sobreviventes do naufrágio, citados pelo Corriere della Sera. “Mas tinha de ser rápido, aumentar a velocidade: a única forma era aliviar o peso a bordo. Então atiraram pessoas ao mar nas ondas que agitavam a traineira. Quantos? Pelo menos 20 pessoas.”

Já de manhã, uma paquistanesa de 21 anos não queria deixar a praia, onde ainda tinham lugar as buscas do naufrágio, e entrar num autocarro para um centro de acolhimento. “O meu marido…”, chorava a jovem, apoiada por duas enfermeiras da Cruz Vermelha que lhe davam uma garrafa com chá quente, relata o jornal italiano. O marido seria um dos corpos no areal da praia, cobertos por lençóis brancos, e este é um dos testemunhos que o Corriere della Sera relata, recolhidos no hospital, por elementos da polícia e voluntários.

“Tínhamos medo, porque o mar tinha subido. Eu aproximei-me do meu marido e rezei. Os coletes salva-vidas? Deram a muito poucas pessoas, nós não tínhamos”, conta a jovem, que não quis identificar-se. “Ouvimos um barulho muito alto. Então o barco partiu-se ao meio, talvez tenha passado por cima de uma pedra: eu estava abraçada ao meu marido, caímos ao mar, nunca mais o vi”. O casal veio da cidade indiana de Punjab e casou-se antes da viagem, para a qual partiram com uma mochila com garrafas de água e sandes para comerem.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.