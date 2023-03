O Governo aprovou a abertura da segunda fase na venda da Efacec, passando cinco empresas à próxima etapa.

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, comunicou, depois de questionada na conferência de imprensa, que o Conselho de Ministros aprovou a abertura dessa segunda fase. E que as cinco empresas que “fizeram propostas” passam à próxima etapa, “com vista à apresentação de propostas vinculativas e melhoradas”.

Não falou em calendário nem enumerou as empresas que passam à segunda fase, mas conforme noticiado pelo Eco terão apresentado propostas a Sodecia em consórcio com a Visabeira, a Mota-Engil, o fundo Oxi Capital, o fundo Mutaris e a Oaktree. Já no comunicado do Conselho de Ministros o Governo confirma estes nomes. “Foi aprovada a resolução que determina que se realize uma segunda fase da venda direta das ações representativas do capital social da Efacec Power Solutions, com vista à apresentação de propostas vinculativas melhoradas, identificando-se os cinco proponentes que são admitidos a participar: Mota-Engil Capital; Mutares Iberia; Oaktree Capital Management; Oxy Capital; Agrupamento constituído pelas sociedades Grupo Visabeira e Sodecia”

É agora com os cinco candidatos que decorrerão negociações para uma versão final.

O Governo está a vender uma tranche de 71,73% da Efacec, depois de ter nacionalizado essa fatia em 2020, na sequência do Luanda Leaks. Essa posição pertencia a Isabel dos Santos. Esta é a segunda tentativa de vender a empresa, depois da primeira ter falhado. Nesse primeiro processo a DST foi a finalista, mas acabou por não haver conclusão.