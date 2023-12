O tema era a Efacec, mas acabou por haver recomendações de livros. António Costa e Silva, ministro da Economia, e Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, trocaram algumas palavras (da parte do governante de forma mais expressiva), sobre o papel do Estado na Efacec e acabaram a trocar recomendações de livros.

António Costa Silva começou. E recomendou ao deputado liberal que lesse “Factfulness”, de Hans Rosling, para argumentar que Carlos Guimarães Pinto “isola uma parte da realidade, extrapola tudo o resto”, por isso, a fiabilidade dos factos “explica muito bem todo o seu raciocínio”, considerando que o deputado liberal “é atingido por uma notícia negativa do jornal, e outra, e, a partir daí, tece uma visão apocalíptica da realidade e a realidade não é assim”. Costa Silva, numa intervenção mais acalorada, considerou que Guimarães Pinto faz “análises muito débeis, frágeis”.

Este é o livro que Bill Gates disse dos mais educativos que já alguma vez leu.

Carlos Guimarães Pinto também declarou já ter lido, mas aproveitou para recomendar um outro livro “mais recente” ao ministro da Economia — “Corruptíveis”, de Brain Klaas.

Segundo a recensão de Carlos Guimarães Pinto é “sobre a forma como o exercício do poder altera e corrompe as pessoas”, acrescentando que não tem a ver com corrupção, mas com “tem a ver como a forma como o exercício do poder altera as pessoas”, disse para considerar que Costa Silva, na primeira resposta ao deputado na audição sobre a Efacec, o fez “de forma desvairada”.

“Eu citei factos, números que aconteceram”, acrescentou Carlos Guimarães Pinto, dizendo que isso “deu jeito para não responder”.