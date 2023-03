Com as queixas por discriminação racial a aumentar, a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial deliberou cinco contraordenações no ano passado — sendo que quatro resultaram em coimas, escreve esta sexta-feira o Jornal de Notícias.

Destas, uma foi aplicada a um banco, o Santander Totta, onde uma funcionária terá cancelado uma conta “em razão da nacionalidade” do titular — uma decisão da qual o banco recorreu, aguardando agora o desfecho de um caso que lhe valeria uma coima de 857,80 euros.

O mesmo valor teve a multa aplicada a uma escola acusada de constituir turmas e adotar medidas de organização segundo critérios, escreve o mesmo jornal, que seriam discriminatórios em função da origem étnico-racial dos alunos.

Desde que a lei que sanciona atos discriminatórios no acesso a vários bens e serviços foi criada, em 2017, registaram-se 2238 queixas e 33 condenações. Entre 2021 e 2022, o número de queixas aumentou, de 408 para 491.

Tal como em 2021, nas queixas apresentadas destacam-se as referências à nacionalidade brasileira, à etnia cigana e à cor de pele dos queixosos.