A longa-metragem “Megalomaniac”, do realizador belga Karim Ouelhaj, foi a grande vencedora do Festival Fantasporto 2023, arrecadando os prémios de Melhor Filme, Melhor Realização e Melhor Atriz na categoria Cinema Fantástico, anunciou hoje o festival de cinema.

Ainda na categoria do Cinema Fantástico, “Demigod: The Legend Begins”, de Chris Huang Wen-Chang (Taiwan), foi o filme vencedor do Prémio Especial do Júri.

Eline Shumacher, em “Megalomaniac”, e Tom Hughes, em “Sheperd” (Reino Unido), foram eleitos melhor atriz e ator, respetivamente, enquanto a produção deste último recolheu ainda o galardão para Melhor Argumento.

“Incubus”, de Tito Fernandes (filme português coproduzido com o Reino Unido), conquistou o Grande Prémio dedicado às curtas-metragens.

O galardão dedicado ao Melhor Argumento foi para “Convenience Story”, de Satoshi Miki (Japão) e “Sheperd” conquistou Melhor Fotografia, ao passo que “Stone Turtle”, de Woo Ming Jin (Malásia) recebeu do júri uma menção honrosa.

Na secção oficial Orient Express, a produção filipina “cargo”, de T.M. Malones, obteve o Grande Prémio Orient Express, tendo “Stone Turtle” recebido o Prémio Especial do Júri.

Entre a Semana dos Realizadores, o Prémio de Melhor Filme foi para a “Narcosis”, do neerlandês Martijn de Jong, e o Prémio Especial do Júri para “Kaymak”, de Milcho Manchevksi (Dinamarca/Países Baixos/Croácia/Macedónia do Norte).

Hans Herbots, com a coprodução belga, neerlandesa e alemã “Ritual”, foi distinguido com o Prémio Melhor Realizador e “The Game”, de Peter Fazakas (Hungria) destacou-se com o Melhor Argumento.

Zsolt Nagy, em “The Game”, e Thekla Reuten, em “Narcosis”, receberam os Prémios Melhor Ator e Melhor Atriz da Semana dos Realizadores, respetivamente.

A Menção Especial do Júri da Semana dos Realizadores foi para a produção húngara “The Grandson”.

Entre os prémios não oficiais, as japonesas “Immersion”, de Takashi Shimizu, e “Life of Mariko In Kabukicho”, de Eiji Uchida e Shinzo Katayama, recolheram, respetivamente, o Prémio da Crítica e o Prémio do Público. Ferdinand Lapuz, Krzysztof Zanussi, Elmo Nuganen e Anthony Waller foram homenageados com prémios Carreira Fantasporto 2023.