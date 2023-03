Nascido há 31 dias, no Oceano Índico, Freddy pode estar prestes a fazer história ao tornar-se na tempestade tropical mais duradoura da Terra. Desde 6 de fevereiro, atingiu Madagáscar e Moçambique, provocou, pelo menos, 21 mortes e nos próximos dias vai intensificar-se.

Até ao momento, o recorde de tempestade tropical com maior longevidade foi estabelecido pelo furacão-tufão John, em 1994. Durou precisamente 31 dias, os mesmos que Freddy atinge esta terça-feira. Porém, ao contrário do que aconteceu com o primeiro, as previsões apontam para um fortalecimento contínuo de Freddy, que deverá aumentar de intensidade nas próximas 72 horas.

BREAKING: At 12Z today, March 7, 2023, Cyclone #Freddy becomes the LONGEST-LASTING TROPICAL CYCLONE worldwide in recorded history – tied with Hurricane John (1994) – at 31 DAYS!

The storm currently undergoes RI and has reached hurricane-equivalent strength (75 kts, 1-min). pic.twitter.com/SrscFshsnU

