A animação portuguesa continua em festa, depois da histórica chegada aos Óscares e com o regresso do Monstra — Festival de Animação de Lisboa. Aquele que é um dos mais antigos festivais de cinema portugueses mostra, de 15 a 26 de março, mais de 400 títulos, com a maior presença de sempre de filmes nacionais em competição.

À 22ª edição, o Monstra vai celebrar o passado e o presente do cinema de animação português ora revisitando filmes como “O pesadelo do António Maria” (1923), de Joaquim Guerreiro, ora apresentando produções recentes, entre as quais “Ice Merchants”, de João Gonzalez, nomeada para os Óscares. As sessões de cinema — porque também há exposições, masterclasses — distribuem-se pelo Cinema São Jorge, pela Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Júnior, UCI — El Corte Inglés e Cinema City Alvalade.

“Os demónios do meu avô”, de Nuno Beato

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.