“Ice Merchants”, de João Gonzalez, não venceu o Óscar para Melhor Curta-metragem de Animação na madrugada desta segunda-feira, em Los Angeles. Mas foi a primeira vez que um filme nacional esteve perto de receber um prémio da Academia de Hollywood.

“Hoje é um dia muito feliz para o cinema português”, escreveu Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, no Twitter, depois de conhecido o desfecho. “Parabéns ao João Gonzalez e à sua equipa, que com tenacidade, ambição e rasgo, criaram um filme comovente, que levará muitas pessoas a descobrir a capacidade singular do cinema de animação para tratar de temas complexos e adultos. Entre os espectadores, estão também os jovens que serão levados a desenvolver as suas próprias potencialidades criativas, e é importante que saibam que a emigração não é para eles o único caminho. A festa de hoje é do cinema de animação português no seu conjunto, uma área em que temos vindo a obter reconhecimento internacional crescente – e que agora, com ‘Ice Merchants’, chegará a um público muito mais alargado. Os Óscares são um começo, não são um fim”.

Também o Presidente da República enalteceu o cinema de animação português. “Com ‘Ice Merchants’, o muito premiado cinema de animação português, e através dele todo o nosso cinema, esteve pela primeira vez representado numa cerimónia vista pelo mundo inteiro”, reagiu Marcelo Rebelo de Sousa. “Esta nomeação seguiu-se a outras distinções recebidas por João Gonzalez, tão jovem e já com um traço, um tom e um universo próprios, como reconheceram os European Film Awards ou o Festival de Cannes. Felicitando-o, deixo também uma palavra de elogio à determinação e ao talento do cinema de animação em Portugal”, lê-se no site da presidência da República.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.