O bispo do Porto, D. Manuel Linda, decidiu afastar temporariamente três padres que constavam da lista de suspeitos entregue pela Comissão Independente.

A diocese do Porto confirma, em comunicado, que a decisão foi tomada na sequência da “investigação interna” sobre os nomes que compunham essa lista, ficando estes padres afastados “de toda a atividade pastoral”.

A decisão é uma evolução em relação à posição que a diocese do Porto tomou, ainda na semana passada. Na altura, um outro comunicado informava que não haveria para já nenhuma suspensão, uma vez que o “processo de investigação” que tinha iniciado não tinha “conduzido a qualquer pista”.

Nessa altura, a diocese informou que recebera através da Comissão Independente uma lista com nomes de 12 alegados abusadores, dos quais quatro já faleceram, outro já não pertencia à diocese e os restantes sete seriam investigados, mas não afastados.

O afastamento só aconteceria, lia-se no texto, caso aparecessem “indícios fiáveis”, coisa que, a julgar pela decisão anunciada, não terá acontecido com os outro quatro padres que ainda estão no ativo. Entretanto, a lista de nomes também foi entregue ao Ministério Público.

Já as listas com os nomes de todos os alegados abusadores foram entregues aos bispos portugueses no dia 3 de março, tendo as dioceses portugueses anunciado, a partir daí, de forma individual o que planeavam fazer em relação a esses nomes. Algumas, como Angra e Évora, anunciaram rapidamente o afastamento preventivo de alguns sacerdotes, mas outras pediram mais informações à comissão independente.