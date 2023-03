A produção do novo filme Missão Impossível, cuja estrela maior é Tom Cruise, viu-se obrigada a mudar de rumo depois de as autoridades de Svalbard, território ártico norueguês, terem negado a autorização de aterragem dos helicópteros para as filmagens.

O caso surgiu na passada sexta-feira quando a produtora PolarX tentou obter permissão para 40 helicópteros aterrarem no arquipélago norueguês protegido. Segundo o The Guardian, as autoridades locais recusaram o pedido por considerarem que a chegada desta “comitiva” iria perturbar a vida selvagem do território, cuja população (cerca de 2.500 pessoas) é inferior ao número de ursos polares (cerca de 3000).

Apesar de terem recorrido à agência ambiental norueguesa para que esta anulasse a decisão do governo, os criadores de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part II, previsto para 2024, acabaram por desistir da tentativa. “Fomos informados de que a equipa de produção do filme retirou a queixa à nossa agência sobre este assunto”, disse um porta-voz da agência, citado no The Guardian, acrescentando que “a empresa de produção disse que tinha outras soluções.”

A decisão do governo de não autorizar os helicópteros a aterrar no território foi baseada na secção 73 da Lei do Meio Ambiente de Svalbard que exige que o tráfego no arquipélago “não estrague ou degrade o ambiente natural ou leve a distúrbios desnecessários às pessoas ou à vida selvagem”.

Apesar de outros meios aéreos já terem aterrado no território, no âmbito de filmagens de documentários sobre a vida selvagem, a chefe do gabinete de proteção ambiental de Svalbard considerou que o pedido da PolarX “é totalmente diferente”. “É uma longa-metragem. Querem utilizar as aterragens de helicóptero como parte do filme propriamente dito, portanto com uma atividade considerável no terreno”, explicou Kristin Heggelund, citada pelo mesmo jornal.

A produtora PolarX já conseguiu encontrar uma solução para as filmagens, mas ainda não revelou o destino final. Quanto a Tom Cruise, quando abordado pelo jornal local Svalbardposten, recusou comentar o assunto, dizendo apenas: “É maravilhoso estar aqui”. O ator tem sido visto pelas ruas de Longyearbyen, a capital de Svalbard.