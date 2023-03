O treinador José Luis Mendilibar vai assumir até final da época o comando técnico da equipa de futebol do Sevilha, substituindo o argentino Jorge Sampaoli, anunciou esta terça-feira o clube da Liga espanhola.

Na sua página oficial, a formação andaluz refere que Mendilibar, de 62 anos, será apresentado na quarta-feira, no estádio Ramón Sanchez-Pizjuan, mas já orientará o treino desta tarde.

O basco, que soma 488 jogos na liga espanhola, estava sem clube desde a época passada, durante a qual treinou o Alavés.

José Luis Mendilibar, que entre outros clubes já orientou o Eibar, o Levante, o Osasuna e o Valladolid, será o terceiro técnico do Sevilha esta temporada, depois de Jorge Sampaoli e Julen Lopetegui.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Hoje de manhã, o clube anunciou a saída de Sampaoli, que assumiu o comando técnico em outubro de 2022 para substituir Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto.

A saída de Jorge Sampaoli, de 63 anos, surgiu na sequência da derrota na última jornada frente ao Getafe (2-0), que deixou o Sevilha na 14.ª posição, com 28 pontos, a dois do primeiro lugar de despromoção ocupado pelo Valência (18.º, com 26).

O Sevilha, que soma seis títulos na Liga Europa, caso elimine o Manchester United, vai disputar as meias-finais com o vencedor da eliminatória que opõe o Sporting à Juventus.