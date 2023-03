Siga em direto o liveblog da guerra na Ucrânia

O primeiro-ministro cabo-verdiano destacou esta quarta-feira o Tribunal Penal Internacional (TPI) como “regulador imprescindível”, mas garantiu que o país não terá de cumprir a ordem de detenção do Presidente russo por acreditar que Vladimir Putin não visitará Cabo Verde.

Esse problema não se vai colocar porque o Presidente Putin não vem a Cabo Verde. Não trabalhamos com ‘ses’. Ele não vem”, afirmou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O governante respondia à Lusa à margem da sua participação, por videoconferência a partir da Praia, na Cimeira da Democracia, coorganizada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, e o Presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Cabo Verde é membro do TPI. O direito internacional para julgar crimes de genocídios, crimes de guerra e crimes contra a humanidade é um regulador imprescindível, preventivo e coercivo, para um mundo de paz que todos almejamos”, disse o chefe do Governo cabo-verdiano, no painel sobre “Democracia e Justiça”.