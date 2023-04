Depois de lançar a E-Transit, a Ford Pro, a divisão de veículos profissionais da marca americana, prepara-se para comercializar no mercado europeu a E-Transit Courier, o furgão mais pequeno, mas igualmente mais acessível da gama. O novo modelo comercial será proposto com motorizações a gasolina, a gasóleo e eléctrica, sendo esta última a mais interessante, tanto mais que é a novidade, apontando armas às pequenas empresas e aos profissionais por conta própria.

A Ford, que sempre esteve entre os construtores mais fortes na venda de veículos comerciais, sobretudo devido à popularidade da Transit, faz agora questão de continuar a disputar a liderança na actual transição para a mobilidade eléctrica destes furgões. Se a E-Transit, nas suas múltiplas versões, se destina a vários tipos de clientes, a nova E-Transit Courier visa preferencialmente um tipo de clientes com menor poder de compra e menor exigência no que toca à capacidade de carga.

Com uma estética mais moderna e refinada, a E-Transit Courier terá instalado apenas um motor eléctrico, colocado à frente, com uma potência de 100 kW, o equivalente a 136 cv. O construtor optou por não anunciar ainda a capacidade da bateria (faltam alguns meses para arrancar a produção), mas sempre foi afirmando que o furgão poderá recarregar a bateria a uma potência até 100 kW, o que lhe permite armazenar energia para percorrer mais 87 km em apenas 10 minutos, para a bateria passar de 10% a 80% em 35 minutos. Isto em postos DC (corrente contínua, vulgo postos de carga rápida), uma vez que em pontos de carga AC (corrente alternada) o carregador interno limita o furgão a 11 kW.

O interior da nova Ford E-Transit Courier 10 fotos

O novo furgão Courier será revelado ao público no próximo Salão de Veículos Comerciais de Birmingham, no Reino Unido (18 a 20 de Abril) e um dos seus grandes trunfos reside no facto de, pela primeira vez, o furgão compacto eléctrico da Ford ser capaz de transportar duas Europaletes, graças a um volume de carga interior de 2,9 m3, mais 25% do que na geração anterior. E a isto o furgão a bateria alia a possibilidade de transportar até 700 kg e rebocar até 750 kg, possuindo uma frunk destinada a acolher todos os cabos destinados à recarga.

No interior, a E-Transit Courier monta um painel de instrumentos digital com 12” e um ecrã central táctil com a mesma dimensão, operado pelo software mais recente da Ford SYNC 4. O facto de recorrer às novas soluções de conectividade da Ford permite ao Courier eléctrico usufruir dos mais recentes programas virados para optimizar a produtividade da operação, o que torna o investimento num veículo a bateria mais rentável.

A nova Ford Transit Courier começará a estar disponível para encomenda para os potenciais clientes a partir do Verão de 2023, com as entregas a estarem agendadas para o início de 2024. A E-Transit Courier a bateria não será fabricada antes do final de 2024, com entregas previstas para ainda esse ano.