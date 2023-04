O presidente da Câmara Municipal de Coimbra afirmou este sábado, à Rádio Observador, que o apoio de 440 mil euros que o município irá fornecer à produtora Everything is New “faz parte do pacote negocial discutido e acordado antes do anúncio do local dos concertos”.

José Manuel Silva explicou que o montante, que será votado na terça-feira pelo executivo, “não se trata de um apoio à Everything is New”, mas sim um valor previamente acordado. O objetivo, segundo o autarca, era “tornar a oferta da cidade de Coimbra mais competitiva, para trazer os concertos dos Coldplay“.

Quando questionado sobre a hipótese de o apoio monetário ser chumbado, José Manuel Silva afirmou que os membros do seu executivo estão “convictos que tal não acontecerá face ao êxito que representa em Coimbra a atuação dos Coldplay”. Cada um dos quatro concertos terá um apoio de 110 mil euros da autarquia, valor este que será devolvido ao município caso algum dos concertos não se realize.

O retorno para a cidade é esmagador, não só em termos do que representa para a marca ‘Coimbra’, mas também para o comércio, restauração e hotelaria locais e da região”, disse o autarca.

De acordo com uma nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal de Coimbra, cada espetáculo contará com mais de 50 mil pessoas a assistir. No total, mais de 200 mil pessoas assistirão aos quatro concertos, a maior audiência de sempre para uma banda ou artista em Portugal. Um dia depois da confirmação das datas dos concertos, a capacidade das unidades de alojamento do concelho de Coimbra estava esgotada, representando cerca de 8 500 camas.

José Manuel Silva excluiu a possibilidade a curto prazo de reforçar a oferta de camas durante os dias de atuação dos Coldplay. Contudo, o autarca salientou que “esta dinâmica turística e económica poderá no futuro fomentar o investimento em mais unidades hoteleiras em Coimbra e na região”. O presidente do executivo quer levar um evento de impacto mundial à cidade de Coimbra pelo menos uma vez por ano. “O ano passado foi o super-especial de rali, e este ano assumimos o compromisso dos Coldplay”, explicou ainda à Rádio Observador.

Já em relação às condições do Estádio Cidade de Coimbra, José Manuel Silva esclareceu que “vai haver um próprio investimento da Everything is New para que o estádio esteja nas melhores condições para receber os Coldplay”.

O quatro concertos da banda liderada por Chris Martin acontecem no Estádio Cidade de Coimbra nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio.