Não foi por acaso que, no meio dos festejos pela conquista do Campeonato de Mato Grosso, havia não só uma bandeira de Portugal mas também uma bandeira da Madeira. Ivo Vieira, o treinador principal do campeão Cuiabá, nasceu em Machico, fez toda a carreira sénior no Nacional e além de ter orientado o antigo clube de Ronaldo também chegou a treinar o Marítimo. Pedro Andrade, o seu adjunto principal, é natural de São Gonçalo, tendo passado por União da Madeira, Camacha e Portosantense. Honorato Sousa, o preparador físico, jogou no Portosantense, no U. Madeira, no Camacha, no Canicense, no Pontassolense e no Andorinha. Agora, celebram aquele que é o primeiro título da carreira como treinadores, juntando-se a Abel Ferreira e Renato Paiva (e respetivas equipas técnicas) como os três portugueses que são campeões estaduais.

Depois de chegar ao clube para ocupar a vaga que era de António Oliveira, outro português que conseguiu a permanência com o Cuiabá mas rumou em 2023 ao Coritiba, Ivo Vieira conseguiu fazer uma campanha sem qualquer derrota no estadual de Mato Grosso: 13 jogos, 12 vitórias, apenas um empate e um saldo de golos de 34-4. Só mesmo a derrota na segunda mão das meias-finais da Copa Verde com o Goiás, que afastou a equipa da decisão da prova entre muitas críticas à arbitragem e à própria polícia, impediu a festa total este fim de semana, em que um novo triunfo com o União de Rondonópolis por 1-0 valeu o título.

“Encontrámos teoricamente adversários em que poderíamos ser superiores na teoria, mas na prática não aconteceu muitas vezes. Tivemos que trabalhar muito. O União foi um exemplo disso, é uma equipa muito bem orientada. Há equipas como Luverdense, União e Operário. Este campeonato está valorizado por cima, porque existem muitos jovens com capacidade de jogar a Série A. Algumas equipas com jogadores jovens, que ainda não estão prontos, mas que têm um potencial enorme. Isso valoriza muito o Campeonato mato-grossense, aquilo que é Mato Grosso e a nossa conquista da competição”, comentou o técnico que está apenas na sua segunda experiência no estrangeiro, após passar pelos sauditas do Al-Wehda em 2020/21.

“Agora vamos ter que ser diferentes do que fomos no Campeonato de Mato Grosso, não em termos de identidade mas sim de intensidade e tomadas de decisão, porque a Série A é o melhor futebol do Brasil, é onde se encontra jogadores com grande poder técnico. Temos que nos preparar da melhor forma para o início desta competição. Não tem a ver com o número de jogos, tem a ver com algumas condicionantes que tivemos. Neste momento temos cinco ou seis atletas que poderiam acrescentar algo, mas não puderam jogar. Essa gestão foi feita quase sempre com os mesmos atletas. Temos que valorizar o trabalho deles, o trabalho de estrutura, o apoio que tivemos aqui e o mérito da conquista deste objetivo. Superámos os desafios e ganhámos um título de forma invicta, em que os jogadores trabalharam muito”, salientou.

A par da conquista do título, o Cuiabá conseguiu também aquela que foi a melhor campanha de sempre no campeonato estadual, com um aproveitamento de 94,8% daquele que foi o 12.º título de Mato Grosso na história do clube. No entanto, o Brasileirão irá apresentar outros problemas a começar pela primeira jornada com uma deslocação a São Paulo para defrontar o Palmeiras de Abel Ferreira. “É óbvio que vamos agora preparar esta semana e fazer alguma gestão para perceber como estamos e como podemos enfrentar o grande desafio que é a Série A”, referiu ainda Ivo Vieira após a conquista do primeiro título da carreira.