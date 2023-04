A Tesla escolheu Berlim para edificar a sua primeira fábrica europeia, instalações que foram igualmente as primeiras a ter que enfrentar uma série de problemas causados ao construtor norte-americano, acima de tudo provocadas por organismos em defesa dos fabricantes germânicos, apesar destes cada vez mais deslocarem para fora da Alemanha a produção de certos modelos, em busca de menores custos de produção. Mas, depois de alguns sobressaltos e contrariedades, o ritmo de fabricação atingiu finalmente as 5000 unidades por semana, o que deixa antever mais de 250.000 num ano completo (mais precisamente 260 mil, nas 52 semanas do ano), precisamente o objectivo original de Elon Musk para a Gigafactory em Berlim.

De acordo com a publicação alemã rbb24, em conversa com o responsável pela agência de emprego de Berlim, a Tesla já tem a equipa completa para funcionar com o 3.º turno, que inaugurou recentemente e que permitiu atingir 5000 carros por semana. Contudo, procura agora reforçar a equipa para introduzir mais um turno, o 4.º, o que segundo o construtor lhe permitirá alcançar a fasquia das 10.000 unidades/semana.

Umas contas rápidas tornam evidente que a duplicação da produção mencionada pelo construtor não se deve exclusivamente à inclusão do 4.º turno, mas necessariamente a melhorias na produtividade da linha de montagem. Não é impossível que a Giga Berlim pretenda duplicar a produção actual com a adição de uma segunda linha de montagem para o Model 3 (originalmente a fábrica foi concebida para produzir o Y e o 3), aguardando provavelmente a introdução do restyling que irá melhorar o modelo, mas igualmente torná-lo mais rápido de produzir, com a adopção de peças fabricadas pela Gigapress da IDRA. E estes equipamentos, ao produzirem toda a zona frontal com apenas uma peça (em vez de 72 mais pequenas, que depois há que soldar entre si), o mesmo acontecendo com a zona traseira da plataforma, podem explicar o ganho no rendimento.

A boa notícia para os alemães (e para a economia do país) é que a Giga Berlim irá evoluir a prazo para 1 milhão de unidades/ano, mas apenas quando surgir o Tesla barato a fabricar nos EUA, Europa e China. De recordar que a principal fábrica do Grupo VW actualmente a laborar é Zwickau, de onde saem 330.000 unidades/ano, compostas por seis modelos eléctricos distintos, oriundos de três das marcas do grupo. Veja em baixo a Gigafactory em Berlim ainda no arranque da produção: