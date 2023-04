O tenista norueguês Casper Ruud, recente vencedor do Estoril Open, subiu esta segunda-feira ao terceiro lugar do ranking mundial, que continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic, enquanto o português Nuno Borges desceu 16 posições, para a 79.ª.

Ruud, que tem como melhor posicionamento na hierarquia da ATP o segundo lugar alcançado em setembro de 2022, reintegrou o pódio do circuito masculino, atrás de Djokovic e do espanhol Carlos Alcaraz, segundo classificado.

O grego Stefanos Tsitsipas, que ocupava o terceiro posto, caiu para o quinto, tendo sido ultrapassado também pelo russo Daniil Medvedev, agora quarto classificado, que no domingo conquistou o Masters 1.000 de Monte Carlo, ao vencer na final o dinamarquês Holger Rune.

Rune subiu dois lugares, de nono para sétimo, por troca com o canadiano Felix Auger-Aliassime, que efetuou o percurso inverso, enquanto o russo Andrey Rublev (sexto), o italiano Jannik Sinner (oitavo) e o norte-americano Taylor Fritz (10.º) mantiveram o posicionamento do ranking anterior.

Nuno Borges travou o percurso ascendente na classificação, que o levou na semana passada ao 63.º lugar, a melhor colocação da carreira, baixando para o 79.º, mantendo-se, ainda assim, como o melhor tenista português e o único entre os 100 melhores do mundo.

João Sousa também desceu 11 lugares na hierarquia masculina, para a 157.ª posição, tal como, já fora do top 200, os compatriotas Frederico Silva, que caiu um posto, para o 222.º, e João Domingues, que ‘tombou’ oito e passou a ocupar o 299.º.

No ranking feminino não se registaram alterações no top-10, com a polaca Iga Swiatek a permanecer na liderança, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula, segunda e terceira colocadas, respetivamente.