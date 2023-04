Muita coisa mudou para melhor desde 1998, e também neste livro: desde logo — e que flagrante evidência! — o grafismo de Rui Silva é bastante mais profissional do que o de Luís Carrôlo na edição legitimada pelo Centro Português de Design. Hoje, para lermos melhor este livro, também beneficiamos de outro — e será essencial considerá-lo —, saído três anos depois pela Fundação Calouste Gulbenkian (Daciano da Costa Designer, 2001, 319 pp.), síntese crítica, relance biográfico e roteiro visual das prestações em grandes obras de arquitetura pública ou privada, mobiliário e outros equipamentos, claramente reconhecíveis como marca sua. O livro de 1998 tinha no fim — e a pobre preto e branco — umas meras 30 páginas de imagens de trabalhos de design gráfico, de interiores e expositivo, além de design urbano e industrial, que o de 2001 ampliou e melhorou exponencialmente.

Design e Mal-Estar — tomado a Miguel Tamen enquanto jovem scholar, autor de Hermenêutica e Mal-Estar (1987) — é, na verdade, o título de um artigo de 1992, quando estas coisas, em particular o ensino e a bibliografia portuguesa, viviam ainda sob diagnóstico clínico reservado, depois do tónus eletricizante dado aos profissionais deste ofício nos anos 1950 até os primeiros 1970, e do declínio industrial que a revolução de 1974 impus aplicadamente, levando ao colapso rápido ou à lenta agonia de fábricas e lojas do sector, como Metalúrgica da Longra, em Felgueiras, encerrada em 1995, e Móveis Olaio, de Lisboa, finada em 1998. Isto somado às perplexidades dum país a entrar na CEE e ao periclitante reconhecimento do design como disciplina de ensino — ao invés dos cursos de história da arte, criados pela Universidade Nova desde a sua fundação em 1974-75 — faz entender melhor a especial atualidade, em 1998, desse mal-estar titular.

Já não vivemos esse transe e, por isso, da mesma maneira que João Paulo Martins e Jorge Spencer optaram por reconfigurar um pouco o elenco dos textos agora publicados, acrescentando-lhes inéditos, na minha opinião não teriam procedido mal se também tivessem ajustado o título do livro, optando por “Design e Mudança”, “Fazer Design” ou “Arquiteto-Designer” (títulos de outros escritos antologiados, assim respeitando o critério do próprio autor) ou, mais livremente, algo como “Design em Contexto”, seguindo opção de Daciano da Costa de ordenar os textos em sequência cronológica, “que poderá ajudar à interpretação do que é mais importante: a evolução do próprio contexto social e cultural de um período de três décadas” (p. 19; itálico meu).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.