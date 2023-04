Uma noite em ponto morto que só acelerou quando Galeno pôs a quinta (a crónica do Famalicão-FC Porto)

Uma pausa no sonho relançado para dar gás ao óbvio objetivo. Numa altura em que o Campeonato voltou a estar em aberto na sequência da vitória na Luz e dos tropeções do Benfica, o FC Porto interrompia os esforços da Liga para se dedicar a uma Taça de Portugal que queria revalidar. E vencer o Famalicão, na primeira mão da meia-final desta quarta-feira, era o primeiro passo rumo a uma final do Jamor onde já estava o Sp. Braga.

Os dragões visitavam os famalicenses após quatro vitórias consecutivas para a Primeira Liga e procuravam derrotar uma equipa que atravessava o melhor momento da temporada, com três triunfos seguidos e cinco nos seis jogos anteriores. Algo que deixava Sérgio Conceição naturalmente receoso — até porque um desaire na Taça poderia ser um obstáculo motivacional para as pretensões no Campeonato.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Famalicão-FC Porto, 1-2 Meias-finais da Taça de Portugal Estádio Municipal 22 de junho, em Famalicão Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto) Famalicão: Luiz Júnior, Penetra, Riccieli, Mihaj (Otávio, 85′), Francisco Moura, Colombatto (Gustavo Sá, 79′), Zaydou, Ivo Rodrigues, Dobre (Pablo, 79′), Cádiz, Iván Jaime (Denilson Júnior, 85′) Suplentes não utilizados: Zlobin, Rúben Lima, Sanca, Gustavo Assunção, Martin Treinador: João Pedro Sousa FC Porto: Cláudio Ramos, Wilson Manafá (Evanilson, 74′), Pepe, Marcano, Wendell, Otávio (André Franco, 85′), Stephen Eustáquio, Grujic (Uribe, 45′), Pepê, Danny Loader (Galeno, 45′), Toni Martínez (Taremi, 74′) Suplentes não utilizados: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Zaidu, Rodrigo Conceição Treinador: Sérgio Conceição Golos: Marcano (16′), Penetra (36′), Toni Martínez (63′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Grujic (31′), a Otávio (44′), a Francisco Moura (45+1′), a Pablo (81′), a Otávio (90+1′)

“Esta eliminatória não tem de dar mais motivação nem tem de atrapalhar. É o que é. Temos uma meia-final para jogar, queremos muito estar presentes na final da Taça. É esse o nosso objetivo, preparar o jogo como se fosse o último da época, fazer um bom resultado e saber que há uma segunda mão em casa. Mas nunca gerindo ou criando facilitismo para o jogo de amanhã. Vamos ter muitas dificuldades. Vamos jogar contra uma equipa que está muito bem trabalhada, com jogadores muito interessantes. É um jogo de uma meia-final e não queremos desvalorizar nenhuma competição. O Campeonato é o principal objetivo, sem dúvida alguma. O segundo objetivo nas provas internas é a Taça de Portugal e nós queremos muito estar na final”, explicou o treinador do FC Porto na antevisão da partida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, com o expectável Cláudio Ramos na baliza e ainda sem o lesionado João Mário, Sérgio Conceição mantinha a defesa habitual e não abdicava de Manafá, Pepe, Marcano e Wendell. Eustáquio e Grujic eram titulares no meio-campo, com Galeno e Uribe a começarem no banco, e Danny Loader e Toni Martínez formavam a dupla ofensiva em detrimento de Taremi e Evanilson. Do outro lado, João Pedro Sousa não fazia poupanças e tinha Ivo Rodrigues, Iván Jaime e Dobre no apoio mais direito a Cádiz.

HISTÓRICO: Marcano é o defesa com + ⚽ golos na história do FC Porto (27)???? pic.twitter.com/IlrHWp09Or — Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2023

O FC Porto começou melhor, com Toni Martínez a ameaçar o golo ainda nos 10 minutos iniciais com um cabeceamento que Luiz Júnior encaixou (8′). Os dragões assumiam o natural ascendente e jogavam praticamente por inteiro no meio-campo adversário, demonstrando uma positiva reação à perda da bola que não permitia grandes aventuras ao Famalicão. A equipa de João Pedro Sousa atacava essencialmente em transição rápida, procurando a profundidade nas costas da defesa dos dragões, mas estava a sair algo prejudicada de uma noite pouco inspirada do habitualmente influente Iván Jaime.

A equipa de Sérgio Conceição fez algum forcing a partir do quarto de hora inicial, com duas oportunidades consecutivas em que Toni Martínez atirou por cima (12′) e Otávio rematou para uma boa defesa de Luiz Júnior (12′), e acabou por conseguir quebrar a muralha do Famalicão. Numa espécie de pontapé de canto mais curto, num livre à direita muito perto da linha lateral, o guarda-redes famalicense saiu mal e permitiu que Marcano aparecesse quase sozinho a cabecear ao segundo poste para a baliza deserta (16′).

???????????? 30' | Famalicão 0-1 Porto Desaparecido em combate, Iván Jaime perdeu 9 das 13 posses se bola que teve até agora#TaçaDePortugal #FCFFCP #TAÇAnaSPORTTV pic.twitter.com/aCNpXQT5AJ — GoalPoint (@_Goalpoint) April 26, 2023

O Famalicão respondeu quase de imediato, com um cabeceamento de Riccieli que Cláudio Ramos afastou (18′), um livre direto de Iván Jaime (22′) e um pontapé cruzado de Cádiz que passou ao lado (24′), e o FC Porto acabou por baixar às linhas nos instantes seguintes ao golo de Marcano. A equipa de João Pedro Sousa aproveitou, foi subindo os setores e aproximando-se do último terço adversário e conseguiu mesmo chegar ao empate: Dobre cruzou muito bem na esquerda e Penetra apareceu nas costas de Wendell a desviar de primeira para marcar (36′).

Ao intervalo na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, Famalicão e FC Porto estavam empatados. Os dragões relaxaram depois do golo marcado, perdendo a intensidade demonstrada até ao cabeceamento de Marcano, e permitiram espaço a uma equipa que sabe ter a bola e causar perigo. E esses ingredientes baralhavam as contas do acesso à final do Jamor.

???????? INTERVALO | Famalicão 1-1 Porto ???? Igualdade a uma bola em jogo animado

???? Dragão, mais perigoso (xG) com vida fácil até ao 1-0

⚪️ "Fama" reagiu de pronto e empatou#TaçaDePortugal #FCFFCP pic.twitter.com/bfUf27vJe3 — GoalPoint (@_Goalpoint) April 26, 2023

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Famalicão-FC Porto:]