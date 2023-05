“A TAP não é um ‘ativo tóxico’. É um trunfo económico ao serviço do País“, defendem 25 figuras de relevo da sociedade portuguesa numa carta aberta veiculada esta terça-feira pelo jornal Público. Entre os subscritores estão Ana Gomes, Pedro Abrunhosa, António-Pedro Vasconcelos, Francisco Louçã e Vasco Lourenço, bem como o ex-ministro da Saúde Correia de Campos e o advogado Ricardo Sá Fernandes.

Destacando a importância da TAP para a economia nacional, o grupo faz uma comparação com o rendimento que a Caixa Geral de Depósitos tem tido – através dos dividendos pagos nos últimos anos, depois da injeção pública de 2016 – com aquilo que a transportadora aérea pode representar para o Estado e para a economia portuguesa.

“Uma TAP, controlada por capitais públicos e bem gerida, à semelhança da CGD, poderá gerar dividendos para os contribuintes. Por isso, só a manutenção pública da TAP permitirá que venhamos a recuperar o dinheiro ali investido, através da distribuição futura de dividendos. A sua anunciada privatização só serviria interesses ocultos e não o interesse nacional.

Os subscritores pedem a “manutenção do controlo estratégico da TAP, de modo a assegurar o interesse nacional e garantir a soberania estratégica do Estado português sobre uma infraestrutura económica essencial ao País”.

Entre as outras reivindicações feitas pelos subscritores, pede-se também a “recusa da privatização integral da TAP, sem prejuízo da eventual abertura do capital minoritário a investidores nacionais e estrangeiros, desde que se prove que podem contribuir para o seu robustecimento e competitividade internacional, através de uma gestão autónoma, profissional e eficaz, com manutenção no Estado do controlo estratégico da empresa”.

Esta é a lista integral dos subscritores:

António-Pedro Vasconcelos

Anabela Mota Ribeiro

Ana Gomes

André Freire

António Correia de Campos

António Garcia Pereira

Bernardo Trindade

Carmo Afonso

Daniel Oliveira

Eduardo Gageiro

Eduardo Paz Ferreira

Fernando Rosas

Francisco Louçã

Gabriel Leite Mota

Inês Pedrosa

José Vítor Malheiros

Luísa Schmidt

Maria Emília Brederode Santos

Miguel Prata Roque

Paulo de Morais

Pedro Abrunhosa

Ricardo Monteiro

Ricardo Paes Mamede

Ricardo Sá Fernandes

Vasco Lourenço