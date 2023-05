(Em atualização)

As buscas na barragem do Arade pedidas pelas autoridades alemãs, no âmbito da investigação ao desaparecimento de Maddie McCann, terminaram ao início da tarde desta quinta-feira. Cerca de 72 horas depois da mobilização dos meios e equipamentos para aquele local, as grandes tendas azuis da Judiciária começaram a ser desmontadas e são vários os carros que saíram do local.

Nas próximas horas, as autoridades deverão fazer uma declaração sobre os resultados das operações no terreno.

Ao longo das últimas horas foram usados georadares — equipamentos não invasivos que permitem identificar alterações no solo, incluindo elementos enterrados, até uma certa profundidade que depende do tipo de solo — , roçadoras, motosserras e destroçadores de mato, para limpar e passar a pente fino várias partes do terreno em redor da barragem. Esta terça-feira, o primeiro dia de buscas, chegaram a ser recolhidos alguns elementos para análise.

No segundo dia de trabalhos, não houve sinais de que algo relevante tivesse sido encontrado pelos inspetores da Judiciária — que estão a ser apoiados pela GNR, Proteção Civil e bombeiros e ainda acompanhados por elementos das polícias alemã e inglesa. Durante a tarde desta quarta-feira, os trabalhos levados a cabo no terreno, pelo menos nos locais que a vista dos jornalistas alcançava, foram reduzidos.

As buscas foram pensadas para decorrer ao longo de dois dias, mas a forte chuva de terça-feira ao fim do dia levou a que as operações se prolongassem ao longo da manhã desta quinta-feira.

Madeleine McCann desapareceu em maio de 2007 de um complexo turístico junto à Praia da Luz, que fica a cerca de 50 quilómetros da barragem do Arade.

Porque os alemães pediram diligências?

As autoridades alemãs investigam a possível ligação de Christian Brueckner, um alemão que está preso naquele país por violação de uma idosa no sul de Portugal, ao desaparecimento da menina inglesa.

Brueckner viveu durante vários períodos no Algarve, estando naquela noite próximo da Praia da Luz. Esta barragem era um dos locais preferidos do alemão.

Segundo noticiado já e confirmado pelo Observador, as diligências agora pedidas pelos alemães às congéneres portuguesas surgem na sequência de informações recebidas por um informador da polícia germânica.

É preciso recordar que Brueckner é também, desde o ano passado, o principal suspeito no inquérito aberto em Portugal relativo ao desaparecimento de Maddie.