A primeira sessão do julgamento do alemão Christian Bruckner, principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, por cinco crimes sexuais, três de violação e dois de abuso sexual de menores, ocorridos em Portugal entre 2000 e 2017, foi adiada poucos minutos após começar.

Inicialmente, o julgamento foi apenas interrompido após a defesa de Bruckner ter alegado que um membro do júri não era imparcial e que tinha opiniões que não eram compatíveis com a lei alemã. Em causa estavam publicações que foram partilhadas em 2019 na rede social X, antigo Twitter, com insultos e até a pedir a morte de Jair Bolsonaro, antigo Presidente brasileiro. Depois, de acordo com o jornal Bild, após meia hora de deliberação, o tribunal concordou que não podem ser toleradas “declarações fora do sistema legal” ou “pedidos de homicídio” e decidiu que a sessão seria adiada. O jurado será retirado do caso e terá de ser substituído.

A sessão será retomada na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Nessa altura e durante todo o julgamento, o suspeito de 47 anos deverá permanecer em silêncio. Friedrich Fulscher, um dos seus advogados, disse à BBC que não se devem retirar “conclusões negativas” da decisão de Bruckner de se remeter ao silêncio.

Ainda tenho muitos trunfos na manga”, afirmou Friedrich Fulscher, citado pelo Daily Mail, desta vez à saída do tribunal após ter conseguido o adiamento da primeira sessão.

Para esta sexta-feira estava prevista a leitura da acusação, sendo que nenhuma testemunha tinha sido chamada a depor. Os crimes que estão em causa são a violação de uma cidadã estrangeira, com idade compreendida entre os 70 e os 80 anos, no seu apartamento de férias em Portugal entre 2000 e 2006; a violação de uma jovem alemã com cerca de 14 anos na casa onde vivia na Praia da Luz, também entre 2000 e 2006; a violação de uma jovem em 2004 na Praia da Rocha; abuso sexual de uma criança na localidade de Salema em 2007, pouco mais de três semanas antes de Maddie desaparecer; e o abuso sexual de uma criança num parque infantil em São Bartolomeu de Messines em 2017.

Mais de 40 pessoas deverão ser chamadas a testemunhar durante o julgamento. De acordo com o Bild, a sentença poderá ser pronunciada a 27 de junho, sendo que Bruckner arrisca uma condenação de mais de 15 anos de prisão.

O principal suspeito do desaparecimento de Maddie McCann, que tem vindo a negar qualquer envolvimento nesse caso, encontra-se atualmente detido na Alemanha pela violação de uma turista de 72 anos na Praia da Luz, em 2005.