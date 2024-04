Uma testemunha que poderá ser fundamental para a investigação ao desaparecimento de Madeleine McCann em 2007, no Algarve, sofre de cancro terminal e tem uma expectativa de vida curta, o que poderá representar um revés para um eventual julgamento do alemão Christian Bruckner, o principal suspeito do desaparecimento da criança inglesa. A notícia é avançada pela Sky News.

Christian Bruckner, que é atualmente o principal suspeito do rapto de Madeleine McCann, está a ser julgado na Alemanha por cinco crimes sexuais não relacionados com a criança inglesa: trata-se de três crimes de violação e dois de abuso sexual de menores, ocorridos em Portugal entre 2000 e 2017. Bruckner é apontado como suspeito de também ter raptado Maddie e está na mira das autoridades britânicas, alemãs e portuguesas — mas nega qualquer envolvimento nesse caso.

De acordo com a Sky News, uma das testemunhas chave neste caso é Helge Busching, um antigo amigo de Bruckner que alertou as autoridades para o possível envolvimento do alemão no caso. Busching terá mesmo tentado alertar as autoridades britânicas em 2008, mas sem sucesso, depois de o próprio Bruckner lhe ter contado detalhes daquilo que, alegadamente, terá sido o rapto de Maddie.

Em tribunal, no ano passado, Busching revelou que Bruckner lhe contou que Maddie “não chorou” no momento do rapto.

Contudo, diz ainda a Sky News, Busching foi recentemente diagnosticado com um cancro nos intestinos e tem uma esperança de vida muito limitada — o que poderá impedir que testemunhe num eventual julgamento relacionado com o desaparecimento de Maddie.

A revelação foi feita numa sessão do julgamento de Bruckner por uma outra testemunha, Michael Tatschl, que diz ter conhecido Bruckner no Algarve há 20 anos — e chegou a ser preso com ele por ter roubado gasóleo com o alemão. Tatschl revelou que falou recentemente com Busching ao telefone. “Falámos de coisas genéricas, incluindo o cancro dele”, revelou. “Está muito mal. Recebeu o diagnóstico há um par de meses.”

Maddie desapareceu de um apartamento alugado na Praia da Luz em maio de 2007, quando se encontrava no Algarve de férias com os pais. A criança tinha apenas 3 anos de idade e nunca foi encontrada. O caso tornou-se num dos mistérios mais complexos da história recente da justiça portuguesa, com uma investigação em aberto há quase duas décadas. O interesse no caso regressou nos últimos anos, com o surgimento de Christian Bruckner como suspeito.