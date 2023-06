Autocharge: Powerdot e miio facilitam carregamento. Para já em Espanha e França

Duas das mais inovadoras empresas portugueses na área da mobilidade eléctrica, a Powerdot e a miio deram as mãos para desenvolver o Autocharge, um sistema que visa facilitar o carregamento da bateria dos veículos eléctricos. O condutor tem apenas de ligar o cabo de um carregador compatível ao carro e tudo o resto se processa automaticamente, sem intervenções adicionais do condutor, nem mesmo para pagar.

O Autocharge foi lançado esta terça-feira em França e em Espanha, com os seus criadores a esperar que seja possível começar a operar em Portugal até ao final de 2023, em virtude das condicionantes inerentes à Mobi.E, a entidade gestora da rede de mobilidade eléctrica nacional. As vantagens do novo sistema são possíveis quando um utilizador da app da miio visa recarregar a bateria do seu veículo num posto compatível da Powerdot e já há 239 que funcionam com o Autocharge, prevendo-se que surjam muitos mais até final do ano.

Segundo a Powerdot e a miio, a descomplicação do processo de carregamento consegue-se ao retirar a necessidade do condutor interagir com o ponto de carga, seja introduzir códigos, “passar” um cartão ou sincronizar com uma aplicação no telemóvel. Basta, pura e simplesmente, ligar o cabo do posto público ao veículo. O Autocharge pode ainda ser utilizado, em alguns casos, para realizar automaticamente o pagamento, sem necessidade de introduzir informações, assim que o carregamento é concluído e o cabo desligado.