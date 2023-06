A bolsa nova-iorquina encerrou esta segunda-feira em baixa, arrastada pela desilusão com uma novidade da Apple e pela queixa da entidade reguladora bolsista (SEC, na sigla em Inglês) contra a principal plataforma de moedas digitais.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,59%, o alargado S&P500 perdeu 0,20% e o tecnológico Nasdaq baixou 0,09%.

Esta segunda-feira, todos os olhos estavam focados no conglomerado tecnológico Apple, em particular na sua aposta na realidade virtual, através da Apple vision Pro, um conjunto de óculos e auriculares de realidade mista, com o qual os utilizadores podem experimentar a realidade virtual e a realidade aumentada.

Esta foi a primeira introdução de novos produtos desde o lançamento do relógio Apple Watch em 2015 e a empresa tinha-o anunciado como uma nova era na sua Conferência Mundial de Desenvolvimento (WWDC), que decorre hoje na sua sede, em Cupertino, nos EUA.

Porém, o anúncio não convenceu os investidores, pelo que as ações da empresa, que chegaram a estar a valorizar 1,50%, antes da apresentação do novo produto, fecharam o dia em baixa de 0,76%.

Outra das notícias mais relevantes do dia bolsista foi a queixa apresentada pela SEC contra a Binance, por as suas operações violarem várias normas nos EUA.

No total, a SEC apresentou 13 acusações contra a Binance e o seu fundador, Changpeng Zhao, que acusa de ignorar de forma descarada as leis bolsistas dos EUA e de ganhar milhares de milhões de dólares à custa de colocar em “risco significativo” os ativos dos seus clientes.