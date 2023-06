Duas pessoas morreram e outras duas sofreram ferimentos graves na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e dois motociclos, na serra da Arrábida, em Setúbal, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que na sequência do acidente morreu uma mulher de 31 anos e um homem, cuja idade ainda não foi apurada pelas autoridades.

De acordo com o Comando Sub-regional da Península de Setúbal, o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional (EN) 379-1, em Alto do Pico, no concelho de Setúbal, foi dado pelas 12h59.

A mesma fonte indicou que os dois feridos graves foram transportados para o hospital de Setúbal, tendo ainda resultado do acidente outros dois feridos leves que foram transportados para o hospital Garcia de Orta, em Almada.

Foram mobilizados para o local os bombeiros, o INEM e a GNR, num total de 21 operacionais, apoiados por 10 veículos, incluindo as Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Setúbal e do Barreiro e duas ambulâncias de Suporte Básico de Vida (SBV) de Setúbal e Almada.