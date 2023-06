Conseguir desligar das obrigações? Brindemos a isso

Listas, compromissos, exigências, rotinas, “To Do’s”… são as palavras de ordem no dia a dia. O trabalho e as obrigações são tantas que, por vezes, nos esquecemos do mais importante: apreciar as pequenas coisas e tirar tempo para nós e para as nossas pessoas. E se uma bebida lhe trouxesse esta sensação de paz e fosse capaz de o levar para mais junto das pessoas e dos momentos que lhe fazem bem?

Royal Bliss é a mais recente marca da Coca-Cola. Para além de uma gama sofisticada de mixers, surge com a vontade de ajudar os consumidores a desfrutarem mais. Em casa, fora dela, com os amigos, com o companheiro, ou até mesmo na própria companhia. No passado dia 30 de maio, na La Distillerie, teve lugar a apresentação desta nova marca, com a presença de representantes, convidados e o barman e mixologista espanhol, Sergio Estevez. E foi precisamente num ambiente descontraído que foram dados a conhecer os seis sabores disponíveis em todos os canais de distribuição a nível nacional, continente e ilhas, nos formatos de lata e garrafa.

“A essência da Royal Bliss enquanto marca é simples: desfrutar. Desfrutar do momento sem qualquer preocupação. Sim, todos estamos habituados a desfrutar fora de casa, mas uma coisa que vamos querer trabalhar muito é saber desfrutar deste produto também dentro de casa. Unwind, é isto que a Royal Bliss quer trazer. Hoje em dia, existem os ventos que sopram sempre para fazermos tudo mais rápido, com mais stress, e, portanto, o que Royal Bliss quer fazer é mudar a direção do vento. Parar, abrandar e desfrutar. Não só queremos acompanhar os consumidores neste momento, como queremos incentivá-los a fazerem-no”, começou por dizer João Pedro Clemente, responsável de marketing da Coca Cola em Portugal, acrescentando: “Esta é uma categoria que já existe há muitos anos em Portugal, está extremamente madura, e a verdade é que temos tónicas para todos os gostos. A Royal Bliss traz este look and feel sofisticado, com uma linguagem mais moderna e arrojada. Pretendemos romper com aquilo que foi, até agora, a dinâmica da categoria. Os consumidores portugueses gostam de experimentar. E toda esta experiência que oferecemos e toda a nossa mensagem, é o que nos diferencia”.

Já para Ana Claudia Ruiz, Diretora-Geral da Coca-Cola Portugal, este é um momento “muito importante. Apresentamos um conceito diferente e esta marca vem acrescentar ao nosso portefólio, ao mesmo tempo que nos permite estar mais presentes nos momentos de consumo. É um produto super versátil que dá para brincar muito, que traz criatividade e alegria à vida. Conseguimos, agora, dar ao consumidor uma oferta ainda mais completa”, afirma.