Poucas linhas de diálogo adentro de “Os Piores”, primeira longa-metragem da dupla de realizadoras francesas Lise Akoka e Romane Gueret, depois da curta “Chasse Royale”, e acontece uma explicação do título, num diálogo entre as personagens filmadas – miúdos, adolescentes – e o realizador. A sequência inicial é interessante, porque gesticula o desejo de atores não profissionais de por vezes quererem aparecer na câmara e sentirem que a história das suas vidas é importante. Se uma câmara filma, é importante e é só isso que importa. Se eles estão a ser filmados, são importantes. Facto: foram escolhidos porque são os piores, os marginais da sociedade, os que dão problemas.

Dá vontade de rir e de chorar, parte da dualidade interessante que Lise e Romane querem explorar aqui: “Queríamos envolver os jovens num processo de criação, de os proteger ao máximo e de os acompanhar. É uma certa continuidade do nosso trabalho”, conta-nos via Zoom a realizadora Romane Gueret, que acrescenta a razão do título: “É um elenco não-profissional, são crianças difíceis. Mas que estão lá livremente e que aprenderam as suas personagens. Passaram muito tempo a decorar o texto.” O filme venceu o prémio Un Certain Regard na edição do ano passado do Festival de Cannes e é uma crítica ao uso de atores não-profissionais como exploração de uma realidade, muitas vezes servindo melhor uma visão de quem faz o filme do que a realidade em si. Do outro lado da câmara, dentro do filme, está um realizador, Gabriel (Johan Heldenbergh), “uma personagem ambivalente”, diz-nos Lise Akoka. Ambivalente porque acredita no que está a fazer, acredita que o que faz pode mudar – o cinema, a vida daqueles miúdos, a vida das pessoas – e está disposto a transformar essa realidade ao serviço do cinema.

[o trailer de “Os Piores”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.