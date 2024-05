A matemática permitia antecipar que, já este fim de semana, o Real Madrid podia voltar a sagrar-se campeão em Espanha. E a matemática confirmou que, já este sábado, o Real Madrid voltou mesmo a sagrar-se campeão em Espanha: com a vitória contra o Cádiz, ao início da tarde, e a derrota do Barcelona em Girona, os merengues conquistaram o título pela 36.ª vez e pela segunda em três anos.

Antes, porém, Carlo Ancelotti não tinha tido grandes pruridos na hora de se mostrar um homem cauteloso. Numa semana em que o Real Madrid não fez propriamente uma grande exibição na Liga dos Campeões, no empate contra o Bayern Munique na Alemanha, o treinador italiano lembrou na antevisão da receção ao Cádiz que os merengues tinham de cumprir a própria tarefa antes de pensarem na eventualidade de o Barcelona escorregar.

“Não pensamos em nada disso, porque ainda não ganhámos nada. Pensaremos em comemorações no dia em que estivermos matematicamente certos. O único objetivo é conquistar os três pontos no nosso jogo. Nunca tive uma temporada com apenas duas derrotas e espero que possamos continuar com essa sequência até ao final da temporada. A equipa tem estado bem, com muito compromisso. Todos contribuíram muito, tanto os que jogaram todos os jogos como os que jogaram menos. Estamos muito confiantes para a reta final e com muita vontade de conquistar títulos”, disse Carlo Ancelotti.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda assim, e tal como o treinador italiano antecipou, o Real Madrid não escorregou. Os merengues não conseguiram quebrar o nulo até ao intervalo, mas Brahim Díaz abriu a contabilidade no início da segunda parte, Jude Bellingham aumentou a vantagem pouco depois e Joselu fechou as contas já nos descontos (3-0), deixando o Barcelona totalmente entregue à própria sorte para confirmar a conquista do rival ou adiá-la mais uma semana.

O Real Madrid aumentou a sua vantagem como equipa + titulada na Liga ????????, numa competição que teve 9 vencedores pic.twitter.com/OH7EwyCOOz — Playmaker (@playmaker_PT) May 4, 2024

Desse lado, dias depois de voltar atrás na própria decisão e anunciar que vai continuar a ser o treinador do Barcelona na próxima temporada, Xavi afastou a conversa sobre o Real Madrid e lembrou que o objetivo era vencer o Girona para confirmar o terceiro lugar. “Não é uma final nem será definitivo, mas é muito importante. Estamos ansiosos, é vital. A confiança deles é enorme e temos de os felicitar, porque fizeram uma época magnífica. A intensidade vai ser elevada e vai ser um jogo complicado para nós”, explicou o treinador espanhol.

O Barcelona abriu o marcador no Montilivi, através de Christensen, mas o Girona respondeu logo depois por intermédio de Dovbyk. Os catalães foram a vencer para o intervalo, com Lewandowski a converter uma grande penalidade já nos descontos da primeira parte, mas a última meia-hora do Girona foi letal: Portu empatou, Miguel Gutiérrez carimbou a reviravolta e o mesmo Portu bisou para confirmar a vitória.

Com a conjugação de resultados, o Real Madrid sagrou-se campeão espanhol pela 36.ª vez e pela segunda em três anos, com o Girona a saltar para o segundo lugar da classificação e à frente do Barcelona, com mais um ponto.