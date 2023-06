O Ministério das Finanças vai clarificar o decreto-lei que criou o apoio às rendas e que, segundo o Diário de Notícias, está a ser contrariado por um despacho interno do Governo remetido aos serviços da Autoridade Tributária para a operacionalização daquela ajuda pública. “Subsistindo dúvidas, e a bem da segurança jurídica, promover-se-á por via legislativa tal clarificação”, disse fonte oficial das Finanças em resposta a questões enviadas pelo Observador.

O Diário de Notícias escreve, esta quarta-feira, que o Fisco foi instruído a cortar na fórmula de cálculo do apoio às rendas, através de um despacho interno assinado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix. Esse despacho, a que o Observador teve acesso posteriormente, tem a data de 31 de maio e altera os critérios de cálculo da taxa de esforço ao considerar o rendimento bruto (inclui a matéria coletável mais as deduções específicas) e aqueles que estão sujeitos a taxas especiais — como pensão de alimentos ou os relativos às rendas — para definição da elegibilidade e do valor do apoio.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.