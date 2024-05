Porque foi Fico atacado? "O pior dia da democracia" da Eslováquia, um país polarizado que pode estar "à beira da guerra civil"

O que torna Robert Fico num alvo, o político amado por uns e detestado por outros

O primeiro-ministro da Eslováquia é um político amado por uns, odiado por outros. Governou o país desde 2006 a 2010 e de 2012 a 2018 (com uma maioria absoluta pelo meio) e que entretanto voltou ao poder. Ao longo destes anos, foi acumulando polémicas. Aliás, há seis anos, chegou a demitir-se por um escândalo relacionado com a morte do jornalista de 27 anos que estava a investigar os contornos de alegadas fraudes fiscais praticadas por altos dirigentes políticos, que estariam ligadas à máfia italiana, e que em que estariam envolvidos membros do governo de Robert Fico.

Este episódio não levou o governante eslovaco a abandonar a política. E, no ano passado, Robert Fico voltou a ganhar eleições e ocupou novamente o cargo de primeiro-ministro, mas num contexto bastante distinto no continente europeu, principalmente pela guerra na Ucrânia. Numa União Europeia e numa NATO unidas em solidariedade com as autoridades ucranianas, o chefe do executivo decidiu terminar com o apoio militar entregue a Kiev, contrariando os anteriores governos. Mas cumprindo uma promessa eleitoral — Robert Fico nunca escondera a sua proximidade a Vladimir Putin, o Presidente russo.

Esta orientação da política externa do primeiro-ministro eslovaco é muito idêntica à do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Aliás, os dois governantes são amigos e sempre tiveram uma relação de cooperação. E não são só as prioridades geopolíticas as únicas semelhanças entre os dois líderes. Ambos são acusados de colocarem em causa vários princípios do Estado de direito.