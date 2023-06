As equipas de resgate admitem que a tripulação do Titan, o submergível que desapareceu no domingo no Atlântico Norte, “pode estar viva e a emitar sinais”. A informada, a que revista Rolling Stone teve acesso, consta de um email do Centro Nacional de Operações do Departamento de Segurança Interna dos EUA, depois de um sonar ter detetado batimentos na zona onde se pensar estar o Titan.

“Sons acústicos adicionais foram ouvidos e ajudarão a orientar os meios à superfície, mantendo a esperança de encontrar sobreviventes”, referem aquela entidade, num email a que revista Rolling Stone teve acesso.

O email acrescenta também “às 2 da manhã, hora local, um sonar detetou ruído naquele local, o que significa que a tripulação pode estar viva e emitir sinais”. Esta comunicação interna refere que “o RCC Halifax [o centro de coordenação de Halifax, no Canadá] lançou um P8 Poseidon [um avião de reconhecimento] que possui recursos de deteção subaquática”.

Ouça aqui o episódio do podcast “A História do Dia” sobre as possibilidades de salvamento dos ocupantes do Titan.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que este avião canadiano detetou sons subaquáticos, semelhantes a batimentos, com recurso à tecnologia de sonar, durante as operações de busca do submergível Titan, que desapareceu no domingo quando transportava cinco pessoas até junto aos destroços do Titanic.

“Aeronaves P-3 canadianas detetaram ruídos debaixo de água na área de busca. Como resultado, as operações ROV [veículo controlado remotamente] foram realocalizadas para tentar explorar a origem dos ruídos ”, anunciou a Guarda Costeira dos EUA no Twitter. As pesquisas por ROV “deram resultados negativos, mas continuam”, acrescentou ele.