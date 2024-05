Empregado de mesa, ajudante de camareiro, pintor e gestor de recursos humanos são alguns dos postos de trabalho que o hotel da cadeia Pestana CR7 Gran Vía Madrid, de Cristiano Ronaldo, quer preencher com o recrutamento que tem em curso. Além disso, o hotel também está a procurar quem queria estagiar.

Segundo o jornal espanhol ABC, o grupo Pestana não especifica as ofertas de salário para cada cargo, mas as propostas apresentadas em sites de emprego indicam um intervalo de pagamentos entre os 23 mil ou 24 mil euros/anuais e os 30 mil. Neste patamar mais alto, e com 12 vencimentos, os trabalhadores iriam receber 2.500 euros brutos.

Além das condições salariais referidas, o hotel oferece ainda 50 dias de descanso anuais (30 de férias e 20 devido ao contrato). Os trabalhadores do Pestana CR7 Gran Vía Madrid, inaugurado em 2021, têm também direito a seguro de saúde e refeições gratuitas no restaurante do hotel.

Mas os benefícios não ficam por aqui: presentes de aniversário, prémios para os “funcionários do mês” e descontos em qualquer hotel da cadeia (menos os que estão em território português) são outras das regalias apresentadas.

Para proceder à candidatura, é necessário saber inglês (com exceção dos pintores), ter formação profissional, dois anos de experiência – no mínimo -, espírito de equipa e eficiência. O trabalho é por turnos, de segunda-feira a domingo, com uma carga de 40 horas semanais.

O Pestana CR7 Gran Vía Madrid foi, no ano passado, distinguido como o “Melhor Hotel de Espanha” nos World Travel Awards 2023.